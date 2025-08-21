https://ria.ru/20250821/belorussiya-2036750942.html

Литва закроет небо вдоль части границы с Белоруссией

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Литва в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2025" до 1 октября закроет свое воздушное пространство вдоль части границы с Белоруссией, сообщило в четверг литовское минобороны. "После того как министерство обороны инициировало объявление временных запретных зон по запросу командующего армией Литвы, согласованному с администрацией транспортной безопасности Литвы, министр транспорта установил зоны, временно закрытые для полетов, недалеко от границы с Белоруссией... Запрет на пролет воздушных средств в этих зонах продлится до 1 октября с возможностью дальнейшего продления", - приводит текст заявления портал Delfi. Уточняется, что эта мера будет принята в связи со случаями нарушения воздушного пространства Литвы беспилотниками. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

