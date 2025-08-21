https://ria.ru/20250821/belgorod-2036698600.html

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Два жителя города Грайворон Белгородской области пострадали в результате ударов вражеских дронов по крыше многоквартирного дома и грузовому автомобилю, сообщил... РИА Новости, 21.08.2025

ТУЛА, 21 авг — РИА Новости. Два жителя города Грайворон Белгородской области пострадали в результате ударов вражеских дронов по крыше многоквартирного дома и грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Грайворон от ударов дронов пострадали два мирных жителя. Один беспилотник нанёс удар по крыше МКД. В результате его детонации ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.По словам Гладкова, пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой направили в городскую больницу №2 в Белгороде."Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в районе города Грайворон. Мужчину с баротравмой попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал глава Белгородской области.

