Рейтинг@Mail.ru
Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 21.08.2025 (обновлено: 13:19 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/belgorod-2036698600.html
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 21.08.2025
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Два жителя города Грайворон Белгородской области пострадали в результате ударов вражеских дронов по крыше многоквартирного дома и грузовому автомобилю, сообщил... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:11:00+03:00
2025-08-21T13:19:00+03:00
белгородская область
происшествия
грайворон
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ТУЛА, 21 авг — РИА Новости. Два жителя города Грайворон Белгородской области пострадали в результате ударов вражеских дронов по крыше многоквартирного дома и грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Грайворон от ударов дронов пострадали два мирных жителя. Один беспилотник нанёс удар по крыше МКД. В результате его детонации ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.По словам Гладкова, пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой направили в городскую больницу №2 в Белгороде."Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в районе города Грайворон. Мужчину с баротравмой попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал глава Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
грайворон
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, грайворон, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Грайворон, Белгород, Вячеслав Гладков
Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 21 авг — РИА Новости. Два жителя города Грайворон Белгородской области пострадали в результате ударов вражеских дронов по крыше многоквартирного дома и грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон от ударов дронов пострадали два мирных жителя. Один беспилотник нанёс удар по крыше МКД. В результате его детонации ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
По словам Гладкова, пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой направили в городскую больницу №2 в Белгороде.
"Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в районе города Грайворон. Мужчину с баротравмой попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал глава Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьПроисшествияГрайворонБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала