01:56 21.08.2025
Исследование рассказало о рисках интенсивного бега на длинные дистанции
сша
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Интенсивный бег на длинные дистанции может провоцировать развитие опухолей, имеющих высокий риск прогрессирования в рак толстой кишки, говорится в аннотации к исследованию "Риск развития предраковых прогрессирующих аденом толстой кишки у бегунов на длинные дистанции", с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование провели врачи из клиники Inova Schar Cancer, США. Его аннотация была опубликована Американским обществом клинической онкологии. В исследовании приняли участие люди в возрасте 35-50 лет, которые пробежали как минимум два ультрамарафона (забег на дистанцию более 50 километров) или пять обычных марафонов (забег на дистанцию чуть больше 42 километров). "Интенсивный бег на длинные дистанции служит фактором риска развития аденом, имеющих высокий риск прогрессирования в рак толстой кишки", - говорится в аннотации. Отмечается, что медианный возраст участников исследования составил 42,5 года. "Референсные значения, используемые для оценки ожидаемого количества аденом у пациентов из группы среднего риска в возрасте 40-49 лет, составили 1,2%. Из 100 участников данного исследования у 15% ... были обнаружены прогрессирующие аденомы. У 39 из 100 участников была выявлена как минимум одна аденома", - отмечается в аннотации.
сша
США
Исследование рассказало о рисках интенсивного бега на длинные дистанции

Бег на длинные дистанции увеличивает риск развития предраковых опухолей

Мужчина во время пробежки по набережной Москвы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Интенсивный бег на длинные дистанции может провоцировать развитие опухолей, имеющих высокий риск прогрессирования в рак толстой кишки, говорится в аннотации к исследованию "Риск развития предраковых прогрессирующих аденом толстой кишки у бегунов на длинные дистанции", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование провели врачи из клиники Inova Schar Cancer, США. Его аннотация была опубликована Американским обществом клинической онкологии. В исследовании приняли участие люди в возрасте 35-50 лет, которые пробежали как минимум два ультрамарафона (забег на дистанцию более 50 километров) или пять обычных марафонов (забег на дистанцию чуть больше 42 километров).
"Интенсивный бег на длинные дистанции служит фактором риска развития аденом, имеющих высокий риск прогрессирования в рак толстой кишки", - говорится в аннотации.
Отмечается, что медианный возраст участников исследования составил 42,5 года. "Референсные значения, используемые для оценки ожидаемого количества аденом у пациентов из группы среднего риска в возрасте 40-49 лет, составили 1,2%. Из 100 участников данного исследования у 15% ... были обнаружены прогрессирующие аденомы. У 39 из 100 участников была выявлена как минимум одна аденома", - отмечается в аннотации.
США
 
 
