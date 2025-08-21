https://ria.ru/20250821/bashkiriya-2036809700.html

Жителя Башкирии арестовали за смертельное ДТП с девочкой

2025-08-21T17:30:00+03:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Житель Башкирии, управлявший автомобилем в состоянии опьянения и без прав, арестован по обвинению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 18 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля "ВАЗ-2114", двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, допустил наезд на 12-летнюю девочку, управлявшую велосипедом. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подозреваемый ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему жителю Альшеевского района, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами (п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

происшествия, россия, альшеевский район, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан