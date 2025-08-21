Рейтинг@Mail.ru
Жителя Башкирии арестовали за смертельное ДТП с девочкой - РИА Новости, 21.08.2025
17:30 21.08.2025
Жителя Башкирии арестовали за смертельное ДТП с девочкой
Житель Башкирии, управлявший автомобилем в состоянии опьянения и без прав, арестован по обвинению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку
происшествия
россия
альшеевский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
происшествия, россия, альшеевский район, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Альшеевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Жителя Башкирии арестовали за смертельное ДТП с девочкой

Жителя Башкирии арестовали по делу о смертельном наезде на 12-летнюю девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Житель Башкирии, управлявший автомобилем в состоянии опьянения и без прав, арестован по обвинению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 18 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля "ВАЗ-2114", двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, допустил наезд на 12-летнюю девочку, управлявшую велосипедом. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подозреваемый ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему жителю Альшеевского района, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами (п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
