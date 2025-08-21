Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал, когда в Запорожье стабилизируют ситуацию с топливом
13:03 21.08.2025
Балицкий рассказал, когда в Запорожье стабилизируют ситуацию с топливом
2025-08-21T13:03:00+03:00
2025-08-21T13:03:00+03:00
экономика
запорожская область
россия
юг
евгений балицкий
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Стабилизировать ситуацию на рынке топлива в Запорожской области, где наблюдается дефицит, планируется в первой декаде сентября, проработаны механизмы доставки, однако ситуация осложняется вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией 92-го и 95-го бензина, что связано с пиковым потреблением топлива и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах", - написал Балицкий в Telegram-канале. По его словам, дефицит топлива в регионе "дополнительно усложняется вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом". "Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации, приняты меры по запрету продажи всех видов бензина за пределы России. Администрацией губернатора и правительства Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива в область. Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива – первая декада сентября", - заявил он.
запорожская область
россия
юг
экономика, запорожская область, россия, юг, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Россия, Юг, Евгений Балицкий
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Стабилизировать ситуацию на рынке топлива в Запорожской области, где наблюдается дефицит, планируется в первой декаде сентября, проработаны механизмы доставки, однако ситуация осложняется вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией 92-го и 95-го бензина, что связано с пиковым потреблением топлива и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах", - написал Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, дефицит топлива в регионе "дополнительно усложняется вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом".
"Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации, приняты меры по запрету продажи всех видов бензина за пределы России. Администрацией губернатора и правительства Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива в область. Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива – первая декада сентября", - заявил он.
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
15 августа, 17:22
 
ЭкономикаЗапорожская областьРоссияЮгЕвгений Балицкий
 
 
