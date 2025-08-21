https://ria.ru/20250821/balitskij-2036695747.html
Балицкий рассказал, когда в Запорожье стабилизируют ситуацию с топливом
Балицкий рассказал, когда в Запорожье стабилизируют ситуацию с топливом - РИА Новости, 21.08.2025
Балицкий рассказал, когда в Запорожье стабилизируют ситуацию с топливом
Стабилизировать ситуацию на рынке топлива в Запорожской области, где наблюдается дефицит, планируется в первой декаде сентября, проработаны механизмы доставки,... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:03:00+03:00
2025-08-21T13:03:00+03:00
2025-08-21T13:03:00+03:00
экономика
запорожская область
россия
юг
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_be8d4f091a43df646fc9d03a80423bac.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Стабилизировать ситуацию на рынке топлива в Запорожской области, где наблюдается дефицит, планируется в первой декаде сентября, проработаны механизмы доставки, однако ситуация осложняется вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией 92-го и 95-го бензина, что связано с пиковым потреблением топлива и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах", - написал Балицкий в Telegram-канале. По его словам, дефицит топлива в регионе "дополнительно усложняется вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом". "Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации, приняты меры по запрету продажи всех видов бензина за пределы России. Администрацией губернатора и правительства Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива в область. Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива – первая декада сентября", - заявил он.
https://ria.ru/20250815/krym-2035585646.html
запорожская область
россия
юг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0940b54853eb827359d8be98da5dedf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, россия, юг, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Россия, Юг, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал, когда в Запорожье стабилизируют ситуацию с топливом
Балицкий: в сентябре стабилизируют ситуацию на рынке топлива в Запорожье