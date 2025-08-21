Рейтинг@Mail.ru
На дне Байкала нашли три электросамоката
18:29 21.08.2025 (обновлено: 18:34 21.08.2025)
На дне Байкала нашли три электросамоката
ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. В поселке Слюдянка на дне Байкала обнаружили три электросамоката, владельца оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ведомство по итогам проверки сообщило, что в Слюдянке, расположенной на берегу Байкала, в воде озера обнаружили три утонувших электросамоката, установлено, что они являются собственностью сервиса компании "Юрент". Надзорное ведомство со ссылкой на партнера организации - индивидуального предпринимателя пояснило, что самокаты попали в воду ночью. "Самокаты самостоятельно извлечены из воды, нарушители привлечены компанией к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.
2025
происшествия, слюдянка, байкал
Происшествия, Слюдянка, Байкал
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура/TelegramЭлектросамокаты на дне Байкала в поселке Слюдянка
ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. В поселке Слюдянка на дне Байкала обнаружили три электросамоката, владельца оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Ведомство по итогам проверки сообщило, что в Слюдянке, расположенной на берегу Байкала, в воде озера обнаружили три утонувших электросамоката, установлено, что они являются собственностью сервиса компании "Юрент". Надзорное ведомство со ссылкой на партнера организации - индивидуального предпринимателя пояснило, что самокаты попали в воду ночью.
"Самокаты самостоятельно извлечены из воды, нарушители привлечены компанией к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.
