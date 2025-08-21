Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом - РИА Новости, 21.08.2025
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:00 21.08.2025
Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом
Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом - РИА Новости, 21.08.2025
Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом
Свердловская область вступила в кампанию по выборам губернатора и в органы местного самоуправления с актуальной редакцией регионального Избирательного кодекса... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Свердловская область вступила в кампанию по выборам губернатора и в органы местного самоуправления с актуальной редакцией регионального Избирательного кодекса благодаря профессиональной и оперативной работе депутатов Законодательного Собрания, сообщила его председатель Людмила Бабушкина. Глава Законодательного Собрания Свердловской области встретилась с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым в ходе его рабочего визита в регион. Речь шла, в первую очередь, о досрочных выборах губернатора области, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября. Бабушкина отметила, что депутаты Законодательного Собрания активно включены в работу по информированию свердловчан об избирательном законодательстве, ходе подготовки и проведения, сроках и порядке выборов. "Благодаря профессиональной, вдумчивой и оперативной работе Законодательного Собрания Свердловской области, регион вступил в избирательную кампанию с актуальной редакцией кодекса", – привели слова Бабушкиной в пресс-службе регионального парламента. Избирательный кодекс Свердловской области, который регулирует порядок подготовки и проведения выборов регионального и местного уровней, действует С 2003 года. За это время в него 74 раза вносились изменения, чаще всего в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством о выборах. Последние изменения приняты 10 июня 2025 года, в день назначения досрочных выборов губернатора Свердловской области. Депутаты утвердили закон с 44 поправками, которые улучшают процесс выборов, делая его более удобным для избирателей. Изменения потребовались в связи с совершенствованием федеральных законов в мае этого года.
свердловская область, людмила бабушкина
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Свердловская область вступила в кампанию по выборам губернатора и в органы местного самоуправления с актуальной редакцией регионального Избирательного кодекса благодаря профессиональной и оперативной работе депутатов Законодательного Собрания, сообщила его председатель Людмила Бабушкина.
Глава Законодательного Собрания Свердловской области встретилась с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым в ходе его рабочего визита в регион. Речь шла, в первую очередь, о досрочных выборах губернатора области, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября.
Бабушкина отметила, что депутаты Законодательного Собрания активно включены в работу по информированию свердловчан об избирательном законодательстве, ходе подготовки и проведения, сроках и порядке выборов.
"Благодаря профессиональной, вдумчивой и оперативной работе Законодательного Собрания Свердловской области, регион вступил в избирательную кампанию с актуальной редакцией кодекса", – привели слова Бабушкиной в пресс-службе регионального парламента.
Избирательный кодекс Свердловской области, который регулирует порядок подготовки и проведения выборов регионального и местного уровней, действует С 2003 года. За это время в него 74 раза вносились изменения, чаще всего в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством о выборах. Последние изменения приняты 10 июня 2025 года, в день назначения досрочных выборов губернатора Свердловской области. Депутаты утвердили закон с 44 поправками, которые улучшают процесс выборов, делая его более удобным для избирателей. Изменения потребовались в связи с совершенствованием федеральных законов в мае этого года.
