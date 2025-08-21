https://ria.ru/20250821/babushkina-2036759270.html

Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом

Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом - РИА Новости, 21.08.2025

Бабушкина: Регион начал избирательную кампанию с актуальным Кодексом

Свердловская область вступила в кампанию по выборам губернатора и в органы местного самоуправления с актуальной редакцией регионального Избирательного кодекса... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:00:00+03:00

2025-08-21T16:00:00+03:00

2025-08-21T16:00:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_56:0:589:300_1920x0_80_0_0_7da5f0a38762cd92edf7c6e49ecfe2ee.png

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Свердловская область вступила в кампанию по выборам губернатора и в органы местного самоуправления с актуальной редакцией регионального Избирательного кодекса благодаря профессиональной и оперативной работе депутатов Законодательного Собрания, сообщила его председатель Людмила Бабушкина. Глава Законодательного Собрания Свердловской области встретилась с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым в ходе его рабочего визита в регион. Речь шла, в первую очередь, о досрочных выборах губернатора области, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября. Бабушкина отметила, что депутаты Законодательного Собрания активно включены в работу по информированию свердловчан об избирательном законодательстве, ходе подготовки и проведения, сроках и порядке выборов. "Благодаря профессиональной, вдумчивой и оперативной работе Законодательного Собрания Свердловской области, регион вступил в избирательную кампанию с актуальной редакцией кодекса", – привели слова Бабушкиной в пресс-службе регионального парламента. Избирательный кодекс Свердловской области, который регулирует порядок подготовки и проведения выборов регионального и местного уровней, действует С 2003 года. За это время в него 74 раза вносились изменения, чаще всего в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством о выборах. Последние изменения приняты 10 июня 2025 года, в день назначения досрочных выборов губернатора Свердловской области. Депутаты утвердили закон с 44 поправками, которые улучшают процесс выборов, делая его более удобным для избирателей. Изменения потребовались в связи с совершенствованием федеральных законов в мае этого года.

https://ria.ru/20250821/babushkina-2036744668.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, людмила бабушкина