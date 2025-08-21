Рейтинг@Mail.ru
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США - РИА Новости, 21.08.2025
18:24 21.08.2025
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США - РИА Новости, 21.08.2025
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США
Часть крыла самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась во время полета, сообщает Newsweek. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Часть крыла самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась во время полета, сообщает Newsweek."Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", — говорится в публикации.На борту самолета находилось 62 человека и шесть членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.Авиаперевозчик заявил Newsweek, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена. Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания.
в мире, орландо, флорида, техас, delta air lines, boeing 737
В мире, Орландо, Флорида, Техас, Delta Air Lines, Boeing 737
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США

У Boeing 737 отвалилась часть крыла во время рейса Delta Airlines в США

© Getty Images / Bruce BennettСамолет Boeing 737 авиакомпании Delta
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta
© Getty Images / Bruce Bennett
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Часть крыла самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась во время полета, сообщает Newsweek.
"Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", — говорится в публикации.
На борту самолета находилось 62 человека и шесть членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.
Авиаперевозчик заявил Newsweek, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена. Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания.
В миреОрландоФлоридаТехасDelta Air LinesBoeing 737
 
 
