https://ria.ru/20250821/aviatsiya-2036824760.html
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США - РИА Новости, 21.08.2025
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США
Часть крыла самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась во время полета, сообщает Newsweek. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:24:00+03:00
2025-08-21T18:24:00+03:00
2025-08-21T18:24:00+03:00
в мире
орландо
флорида
техас
delta air lines
boeing 737
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036823603_0:226:3000:1914_1920x0_80_0_0_9adcbe2eda610c819b4e93f16d0b101d.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Часть крыла самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась во время полета, сообщает Newsweek."Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", — говорится в публикации.На борту самолета находилось 62 человека и шесть членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.Авиаперевозчик заявил Newsweek, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена. Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания.
https://ria.ru/20250818/aeroflot-2036055505.html
орландо
флорида
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036823603_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_5576beb9f418e87f80c322015e958579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орландо, флорида, техас, delta air lines, boeing 737
В мире, Орландо, Флорида, Техас, Delta Air Lines, Boeing 737
У самолета отвалилась часть крыла во время рейса в США
У Boeing 737 отвалилась часть крыла во время рейса Delta Airlines в США