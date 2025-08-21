Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей
09:46 21.08.2025 (обновлено: 09:51 21.08.2025)
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей
ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов в Артемовске и Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает в четверг правительство региона."В 3 часа ночи БПЛА самолетного типа ударил по хозяйственной постройке во дворе частного жилого дома в городе Артемовск Перевальского округа. Загорелась летняя кухня и сарай. Погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что уже утром в 7.30 мск беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Лисичанске."Погиб мирный житель, 54-летняя женщина с ранениями госпитализирована в городскую больницу", - уточняется в сообщении.
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов в Артемовске и Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает в четверг правительство региона.
«
"В 3 часа ночи БПЛА самолетного типа ударил по хозяйственной постройке во дворе частного жилого дома в городе Артемовск Перевальского округа. Загорелась летняя кухня и сарай. Погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что уже утром в 7.30 мск беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Лисичанске.
"Погиб мирный житель, 54-летняя женщина с ранениями госпитализирована в городскую больницу", - уточняется в сообщении.
