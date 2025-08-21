https://ria.ru/20250821/ataki-2036651745.html
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 21.08.2025
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей
Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов в Артемовске и Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает в четверг... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:46:00+03:00
2025-08-21T09:46:00+03:00
2025-08-21T09:51:00+03:00
луганская народная республика
артемовск (донецкая область)
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских дронов в Артемовске и Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает в четверг правительство региона."В 3 часа ночи БПЛА самолетного типа ударил по хозяйственной постройке во дворе частного жилого дома в городе Артемовск Перевальского округа. Загорелась летняя кухня и сарай. Погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что уже утром в 7.30 мск беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Лисичанске."Погиб мирный житель, 54-летняя женщина с ранениями госпитализирована в городскую больницу", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
артемовск (донецкая область)
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, артемовск (донецкая область), лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей
В ЛНР при атаках БПЛА погибли двое мирных жителей, еще один пострадал