При атаке ВСУ на село в Херсонской области погибли два человека

Два человека, в том числе медсестра, погибли и два человека ранены в результате атаки ВСУ в среду на Новую Збурьевку в Херсонской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Два человека, в том числе медсестра, погибли и два человека ранены в результате атаки ВСУ в среду на Новую Збурьевку в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В среду вечером он заявил, что ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки Голопристанского округа, погибли три мирных жителя, один ранен. "В селе Новая Збурьевка… по уточненным данным, погибли мужчина и женщина — 27-летняя медсестра сельской амбулатории. Ещё двое мужчин получили ранения и были доставлены в Скадовскую ЦРБ (один — в тяжелом состоянии). Также в селе загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения", - написал он в Telegram-канале.Всего, по данным Сальдо, в Херсонской области за последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли два человека, ещё четверо пострадали.

