При атаке ВСУ на село в Херсонской области погибли два человека
13:16 21.08.2025
При атаке ВСУ на село в Херсонской области погибли два человека
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Два человека, в том числе медсестра, погибли и два человека ранены в результате атаки ВСУ в среду на Новую Збурьевку в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В среду вечером он заявил, что ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки Голопристанского округа, погибли три мирных жителя, один ранен. &quot;В селе Новая Збурьевка… по уточненным данным, погибли мужчина и женщина — 27-летняя медсестра сельской амбулатории. Ещё двое мужчин получили ранения и были доставлены в Скадовскую ЦРБ (один — в тяжелом состоянии). Также в селе загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения&quot;, - написал он в Telegram-канале.Всего, по данным Сальдо, в Херсонской области за последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли два человека, ещё четверо пострадали.
херсонская область
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Два человека, в том числе медсестра, погибли и два человека ранены в результате атаки ВСУ в среду на Новую Збурьевку в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В среду вечером он заявил, что ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки Голопристанского округа, погибли три мирных жителя, один ранен.
«

"В селе Новая Збурьевка… по уточненным данным, погибли мужчина и женщина — 27-летняя медсестра сельской амбулатории. Ещё двое мужчин получили ранения и были доставлены в Скадовскую ЦРБ (один — в тяжелом состоянии). Также в селе загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения", - написал он в Telegram-канале.

Всего, по данным Сальдо, в Херсонской области за последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли два человека, ещё четверо пострадали.
