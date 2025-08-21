https://ria.ru/20250821/ataka-2036641030.html

В Мелитополе отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Ракетная атака ВСУ отражена на город Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку атаковать Мелитополь из реактивной системы залпового огня. По вражеским ракетам успешно отработала ПВО России", - сказал Рогов. По его словам, ракеты были сбиты на подлете к городу.

