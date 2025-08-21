Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 21.08.2025 (обновлено: 07:53 21.08.2025)
В Мелитополе отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил Рогов
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗРК С-300
ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ЗРК С-300. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Ракетная атака ВСУ отражена на город Мелитополь Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник предпринял попытку атаковать Мелитополь из реактивной системы залпового огня. По вражеским ракетам успешно отработала ПВО России", - сказал Рогов.
По его словам, ракеты были сбиты на подлете к городу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром
07:47
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
