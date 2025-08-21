https://ria.ru/20250821/armija-2036615361.html

Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана

Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и пусковую ракетную установку, сообщила в среду вечером армейская пресс-служба. "Некоторое время ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах", складам с оружием и ракетной установке на юге Ливана", - говорится в сообщении. Наличие подобных объектов на юге Ливана является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном, подчеркнули военные. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

