Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 21.08.2025 (обновлено: 08:35 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/armija-2036615361.html
Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана
Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 21.08.2025
Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и пусковую ракетную установку, сообщила в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T00:12:00+03:00
2025-08-21T08:35:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036643637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a2ed59bd8ed09fb502def709ebcd8df.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и пусковую ракетную установку, сообщила в среду вечером армейская пресс-служба. "Некоторое время ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах", складам с оружием и ракетной установке на юге Ливана", - говорится в сообщении. Наличие подобных объектов на юге Ливана является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном, подчеркнули военные. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250820/izrail-2036612441.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удары армии обороны Израиля по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и пусковую ракетную установку, сообщила армейская пресс-служба.
2025-08-21T00:12
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036643637_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c04fd70f7e6e5faf67a0d01cbb780b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла
Израиль атаковал объекты "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлах" на юге Ливана

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и пусковую ракетную установку, сообщила в среду вечером армейская пресс-служба.
"Некоторое время ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах", складам с оружием и ракетной установке на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Наличие подобных объектов на юге Ливана является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном, подчеркнули военные.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
Вчера, 23:29
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала