Пожар произошел на нежилом острове Валаамского архипелага - РИА Новости, 21.08.2025
Религия
 
18:36 21.08.2025
Пожар произошел на нежилом острове Валаамского архипелага
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Третий день подряд горит нежилой остров Дивный, входящий в Валаамский архипелаг, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. "В результате игнорирования неоднократных предупреждений МЧС России по Республике Карелия и запрета на разведение костров третьи сутки горит остров Дивный Валаамского архипелага. Ситуация осложняется тем, что в течение двух последних дней на Ладоге был шторм и причалить к острову не представлялось возможным. Остров Дивный нежилой. Спасатели отряда МЧС Валаама, братия и волонтёры обители предпринимают все возможные усилия, чтобы ликвидировать последствия халатного обращения с огнём", - сказано в сообщении. В монастыре попросили посетителей Валаамского архипелага не разводить костров. "Природа островов очень ранима и последствия крупного пожара иногда ощущаются спустя десятки лет", - заключили в обители. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
религия
Пожар произошел на нежилом острове Валаамского архипелага

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Третий день подряд горит нежилой остров Дивный, входящий в Валаамский архипелаг, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.
"В результате игнорирования неоднократных предупреждений МЧС России по Республике Карелия и запрета на разведение костров третьи сутки горит остров Дивный Валаамского архипелага. Ситуация осложняется тем, что в течение двух последних дней на Ладоге был шторм и причалить к острову не представлялось возможным. Остров Дивный нежилой. Спасатели отряда МЧС Валаама, братия и волонтёры обители предпринимают все возможные усилия, чтобы ликвидировать последствия халатного обращения с огнём", - сказано в сообщении.
В монастыре попросили посетителей Валаамского архипелага не разводить костров. "Природа островов очень ранима и последствия крупного пожара иногда ощущаются спустя десятки лет", - заключили в обители.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
