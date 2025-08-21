https://ria.ru/20250821/arbalet-2036856892.html
Омский арбалетчик угрожал участковому из-за протокола
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Житель поселка Колосовка в Омской области угрожал участковому арбалетом и охотничьим ножом, сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской области. Причиной конфликта стал протокол об административном правонарушении. На 42-летнего мужчину его составил участковый после распития алкоголя на улице. "Обвиняемый, желая отомстить участковому уполномоченному полиции, составившему на него протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.20 КоАП (распитие алкоголя в общественных местах), взял дома арбалет, относящийся к стрелковому метательному оружию, и охотничий нож, и демонстрируя сотруднику полиции оружие, высказывал угрозы убийством", - сообщили в пресс-службе. Участковый самостоятельно справился с арбалетчиком. На ранее судимого любителя средневекового оружия возбудили уголовное дело по статье "угроза применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ему грозит 10 лет колонии.
