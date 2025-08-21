Омский арбалетчик угрожал участковому из-за протокола

Рейтинг@Mail.ru
20:33 21.08.2025
Житель поселка Колосовка в Омской области угрожал участковому арбалетом и охотничьим ножом, сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской области.
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Житель поселка Колосовка в Омской области угрожал участковому арбалетом и охотничьим ножом, сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской области. Причиной конфликта стал протокол об административном правонарушении. На 42-летнего мужчину его составил участковый после распития алкоголя на улице. "Обвиняемый, желая отомстить участковому уполномоченному полиции, составившему на него протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.20 КоАП (распитие алкоголя в общественных местах), взял дома арбалет, относящийся к стрелковому метательному оружию, и охотничий нож, и демонстрируя сотруднику полиции оружие, высказывал угрозы убийством", - сообщили в пресс-службе. Участковый самостоятельно справился с арбалетчиком. На ранее судимого любителя средневекового оружия возбудили уголовное дело по статье "угроза применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ему грозит 10 лет колонии.
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Житель поселка Колосовка в Омской области угрожал участковому арбалетом и охотничьим ножом, сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Причиной конфликта стал протокол об административном правонарушении. На 42-летнего мужчину его составил участковый после распития алкоголя на улице.
"Обвиняемый, желая отомстить участковому уполномоченному полиции, составившему на него протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.20 КоАП (распитие алкоголя в общественных местах), взял дома арбалет, относящийся к стрелковому метательному оружию, и охотничий нож, и демонстрируя сотруднику полиции оружие, высказывал угрозы убийством", - сообщили в пресс-службе.
Участковый самостоятельно справился с арбалетчиком. На ранее судимого любителя средневекового оружия возбудили уголовное дело по статье "угроза применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ему грозит 10 лет колонии.
ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
