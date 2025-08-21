https://ria.ru/20250821/ankara-2036666407.html

СМИ выяснили, почему саммит НАТО будет проходить в Анкаре

СМИ выяснили, почему саммит НАТО будет проходить в Анкаре

СМИ выяснили, почему саммит НАТО будет проходить в Анкаре

21.08.2025

АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Анкара, Стамбул и Анталья рассматривались в качестве места проведения саммита НАТО в Турции в 2026 году, турецкую столицу выбрали из-за наличия инфраструктуры и готовности принять такую встречу, сообщила проправительственная газета Hürriyet. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила ранее пресс-служба альянса. "Стамбул - город с огромной проблемой дорожного движения... Такой саммит остановит жизнь в Стамбуле. Анталия - столица туризма. Проведение такого саммита в разгар туристического сезона негативно скажется на туризме. Анкара: она обладает инфраструктурой и готова принять такую гигантскую международную встречу, как саммит НАТО. Анкара оказалась наиболее подходящим вариантом",- отметило издание.

