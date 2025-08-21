https://ria.ru/20250821/angara-2036789247.html
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты - РИА Новости, 21.08.2025
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты
Ракета легкого класса "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:50:00+03:00
2025-08-21T16:50:00+03:00
2025-08-21T16:55:00+03:00
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ."В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.Старт ракеты с космическими аппаратами в интересах Минобороны России состоялся 21 августа в 12.32 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
https://ria.ru/20250821/roskosmos-2036687273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, плесецк (космодром), космос - риа наука
Россия, Плесецк (космодром), Космос - РИА Наука
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты
Запущенная с космодрома Плесецк "Ангара" вывела спутники на целевые орбиты