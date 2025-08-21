Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 21.08.2025 (обновлено: 16:55 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/angara-2036789247.html
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты - РИА Новости, 21.08.2025
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты
Ракета легкого класса "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:50:00+03:00
2025-08-21T16:55:00+03:00
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ."В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.Старт ракеты с космическими аппаратами в интересах Минобороны России состоялся 21 августа в 12.32 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
https://ria.ru/20250821/roskosmos-2036687273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, плесецк (космодром), космос - риа наука
Россия, Плесецк (космодром), Космос - РИА Наука
Ракета "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты

Запущенная с космодрома Плесецк "Ангара" вывела спутники на целевые орбиты

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Старт ракеты с космическими аппаратами в интересах Минобороны России состоялся 21 августа в 12.32 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Установка ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Бион-М на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами
Вчера, 12:37
 
РоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала