Ракета "Ангара" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета легкого класса "Ангара-1.2" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутниками в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутниками в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве."В четверг, 21 августа, в 12 часов 32 минуты (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
