Ракета "Ангара" стартовала с космодрома Плесецк
12:47 21.08.2025 (обновлено: 12:53 21.08.2025)
Ракета "Ангара" стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара" стартовала с космодрома Плесецк
Ракета легкого класса "Ангара-1.2" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутниками в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутниками в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве."В четверг, 21 августа, в 12 часов 32 минуты (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
2025
Ракета "Ангара" стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара" с военными спутниками

Запуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя легкого класса Ангара-1.2 с военными спутниками с космодрома Плесецк
© РИА Новости
Запуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутниками в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве.
"В четверг, 21 августа, в 12 часов 32 минуты (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
