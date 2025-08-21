https://ria.ru/20250821/abbas-2036625921.html
Аббас планирует принять участие в российско-арабском саммите
в мире
россия
палестина
москва
махмуд аббас
владимир путин
мария захарова
лига арабских государств
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш. Ранее президент России Владимир Путин пригласил на саммит лидеров арабских государств. По его словам, большинство дружественных стран дали согласие на участие. "Президент Махмуд Аббас планирует принять участие в российско-арабском саммите. Очень рассчитываем на укрепление отношений между Россией и арабским миром", - сказал аль-Хабаш. По его словам, саммит также позволит укрепить поддержку решения палестинского вопроса, учитывая прочное партнерство России с арабскими и исламскими странами. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
россия
палестина
москва
