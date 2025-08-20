https://ria.ru/20250820/zhiteli-2036435380.html

Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО

ТЮМЕНЬ, 20 авг - РИА Новости. Жители, общественные организации и предприятия города Тобольска Тюменской области отправили очередную гуманитарную помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, а также одному из госпиталей, сообщил глава города Петр Вагин. "Утро начали с помощи землякам - отправили тридцатую экспедицию с гуманитарным грузом для наших бойцов на передовой. По инициативе и при участии предприятий, общественных организаций и жителей нашего города мы собрали более трех тонн груза… Это не просто груз – это наша забота, наше спасибо и вера в вас. Каждая деталь в этой помощи – частичка души и сердечного тепла от всех тоболяков", - написал Вагин в своем Telegram-канале. Глава Тобольска сообщил, что помощь адресно поступит в шесть подразделений на Донецком, Херсонском, Белгородском направлениях и в один из госпиталей Луганска. Все, что в отправке, приобретено по просьбам бойцов и медиков: автомобиль повышенной проходимости "УАЗ-фермер", 130 маскировочных сетей, пять квадрокоптеров, столько же генераторов, две портативные электростанции, строительные материалы и инструменты. Сопровождающие груз в качестве оберегов получили нашивки, освященные митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

