Рейтинг@Mail.ru
Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:22 20.08.2025 (обновлено: 09:12 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/zhiteli-2036435380.html
Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО
Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО
Жители, общественные организации и предприятия города Тобольска Тюменской области отправили очередную гуманитарную помощь землякам, участвующим в специальной... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:22:00+03:00
2025-08-20T09:12:00+03:00
надежные люди
тобольск
тюменская область
луганск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036439617_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ef49e05e1a8d96f22a530196c8e7c2de.jpg
ТЮМЕНЬ, 20 авг - РИА Новости. Жители, общественные организации и предприятия города Тобольска Тюменской области отправили очередную гуманитарную помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, а также одному из госпиталей, сообщил глава города Петр Вагин. "Утро начали с помощи землякам - отправили тридцатую экспедицию с гуманитарным грузом для наших бойцов на передовой. По инициативе и при участии предприятий, общественных организаций и жителей нашего города мы собрали более трех тонн груза… Это не просто груз – это наша забота, наше спасибо и вера в вас. Каждая деталь в этой помощи – частичка души и сердечного тепла от всех тоболяков", - написал Вагин в своем Telegram-канале. Глава Тобольска сообщил, что помощь адресно поступит в шесть подразделений на Донецком, Херсонском, Белгородском направлениях и в один из госпиталей Луганска. Все, что в отправке, приобретено по просьбам бойцов и медиков: автомобиль повышенной проходимости "УАЗ-фермер", 130 маскировочных сетей, пять квадрокоптеров, столько же генераторов, две портативные электростанции, строительные материалы и инструменты. Сопровождающие груз в качестве оберегов получили нашивки, освященные митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.
тобольск
тюменская область
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036439617_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_442985a327b3e47928885b195be8a7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобольск, тюменская область, луганск, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Тобольск, Тюменская область, Луганск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО

Жители Тобольска отправили тридцатую экспедицию с гуманитарной помощью землякам

© Фото : Глава города Тобольска Петр Вагин / Telegram Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз
Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Глава города Тобольска Петр Вагин / Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 20 авг - РИА Новости. Жители, общественные организации и предприятия города Тобольска Тюменской области отправили очередную гуманитарную помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, а также одному из госпиталей, сообщил глава города Петр Вагин.
"Утро начали с помощи землякам - отправили тридцатую экспедицию с гуманитарным грузом для наших бойцов на передовой. По инициативе и при участии предприятий, общественных организаций и жителей нашего города мы собрали более трех тонн груза… Это не просто груз – это наша забота, наше спасибо и вера в вас. Каждая деталь в этой помощи – частичка души и сердечного тепла от всех тоболяков", - написал Вагин в своем Telegram-канале.
© Фото : Глава города Тобольска Петр Вагин / Telegram Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз
Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Глава города Тобольска Петр Вагин / Telegram
Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз
Глава Тобольска сообщил, что помощь адресно поступит в шесть подразделений на Донецком, Херсонском, Белгородском направлениях и в один из госпиталей Луганска. Все, что в отправке, приобретено по просьбам бойцов и медиков: автомобиль повышенной проходимости "УАЗ-фермер", 130 маскировочных сетей, пять квадрокоптеров, столько же генераторов, две портативные электростанции, строительные материалы и инструменты. Сопровождающие груз в качестве оберегов получили нашивки, освященные митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.
© Фото : Глава города Тобольска Петр Вагин / Telegram Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз
Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Глава города Тобольска Петр Вагин / Telegram
Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз
 
Надежные людиТобольскТюменская областьЛуганскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала