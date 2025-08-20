Рейтинг@Mail.ru
Преступные игры Зеленского обречены на провал, считает Медведчук
09:58 20.08.2025 (обновлено: 10:56 20.08.2025)
Преступные игры Зеленского обречены на провал, считает Медведчук
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Преступные игры Владимира Зеленского на политическом треке, в том числе в вопросе территориальных уступок, заведомо обречены на провал, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину. "Встреча в Вашингтоне, несмотря на внешний пафос, мало продвинула ситуацию в сторону мира и разрядки. Зеленский приехал в сопровождении европейских мамок и нянек, которые своим видом показывали, что "ребенка пороть непедагогично", и они дружно зализывали Трампа, уверяя его в своей лояльности и преданности… Реальные позиции Зеленского и европейского бродячего цирка мало изменились, надежда усыпить бдительность, а потом переломить Трампа у них явно имеется", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам политика, несмотря на то, что Зеленский на встрече с Трампом не отверг прямо идею уступок территорий, он просто положил эту идею американского президента в дальний ящик. Медведчук при этом отмечает, что позиция так называемой "коалиции желающих" понятна – они хотят тем же составом влезть в переговоры, чтобы иметь численное преимущество. Однако и действия Вашингтона прозрачны – он с помощью украинского кризиса продолжает давить на Европу. "Зеленский платит чужими деньгами, то есть не может гарантировать платеж, и предлагает деньги в случае прекращения огня, чего пока в реальности не существует. При этом нелегитимный заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности. Схема не меняется – он получает, другие платят, а украинцы погибают. От Трампа не ускользает, что Зеленский – обычный жулик, но теперь с его помощью он может раздевать Европу. Этот процесс уже пошел, и европейским политикам деваться некуда", - добавил председатель совета движения. По его словам, сейчас Зеленский для улучшения своих позиций бросает в Донбасс все больше войск, не считаясь ни с какими потерями. "Если нелегитимный не сдаст Донбасс в дипломатической игре, он потеряет его военным путем. Поэтому потери ВСУ в Донбассе являются бессмысленными, направленными на затыкание дыр преступного управления банды Зеленского. Эта часть Донбасса с жителями войдет в состав России в любом случае, что большинству украинцев и, особенно, солдатам ВСУ следует знать", - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Преступные игры Владимира Зеленского на политическом треке, в том числе в вопросе территориальных уступок, заведомо обречены на провал, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
"Встреча в Вашингтоне, несмотря на внешний пафос, мало продвинула ситуацию в сторону мира и разрядки. Зеленский приехал в сопровождении европейских мамок и нянек, которые своим видом показывали, что "ребенка пороть непедагогично", и они дружно зализывали Трампа, уверяя его в своей лояльности и преданности… Реальные позиции Зеленского и европейского бродячего цирка мало изменились, надежда усыпить бдительность, а потом переломить Трампа у них явно имеется", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам политика, несмотря на то, что Зеленский на встрече с Трампом не отверг прямо идею уступок территорий, он просто положил эту идею американского президента в дальний ящик. Медведчук при этом отмечает, что позиция так называемой "коалиции желающих" понятна – они хотят тем же составом влезть в переговоры, чтобы иметь численное преимущество. Однако и действия Вашингтона прозрачны – он с помощью украинского кризиса продолжает давить на Европу.
"Зеленский платит чужими деньгами, то есть не может гарантировать платеж, и предлагает деньги в случае прекращения огня, чего пока в реальности не существует. При этом нелегитимный заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности. Схема не меняется – он получает, другие платят, а украинцы погибают. От Трампа не ускользает, что Зеленский – обычный жулик, но теперь с его помощью он может раздевать Европу. Этот процесс уже пошел, и европейским политикам деваться некуда", - добавил председатель совета движения.
По его словам, сейчас Зеленский для улучшения своих позиций бросает в Донбасс все больше войск, не считаясь ни с какими потерями. "Если нелегитимный не сдаст Донбасс в дипломатической игре, он потеряет его военным путем. Поэтому потери ВСУ в Донбассе являются бессмысленными, направленными на затыкание дыр преступного управления банды Зеленского. Эта часть Донбасса с жителями войдет в состав России в любом случае, что большинству украинцев и, особенно, солдатам ВСУ следует знать", - подытожил Медведчук.
