Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/zelenskij-2036536621.html
Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы
Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы - РИА Новости, 20.08.2025
Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы
Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра культуры Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:22:00+03:00
2025-08-20T16:22:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
борис тарасюк
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра культуры Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы. "Назначить Точицкого Николая Станиславовича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Еще одним указом Зеленский уволил занимавшего этот пост Бориса Тарасюка.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991566999.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, борис тарасюк, совет европы
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Борис Тарасюк, Совет Европы
Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы

Зеленский назначил Николая Точицкого новым постпредом Украины при Совете Европы

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра культуры Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы.
"Назначить Точицкого Николая Станиславовича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Еще одним указом Зеленский уволил занимавшего этот пост Бориса Тарасюка.
Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Зеленский назначил постпреда Украины при международных организациях в Вене
26 декабря 2024, 23:25
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийБорис ТарасюкСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала