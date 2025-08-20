Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы

https://ria.ru/20250820/zelenskij-2036536621.html

Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра культуры Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра культуры Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы. "Назначить Точицкого Николая Станиславовича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Еще одним указом Зеленский уволил занимавшего этот пост Бориса Тарасюка.

