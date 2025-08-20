Рейтинг@Mail.ru
Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист
06:10 20.08.2025
Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист
Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине... РИА Новости, 20.08.2025
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине Владимир Зеленский "уедет на пенсию" во Флориду в США. "Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами", - сказал он. В то же время журналист считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Зеленского смертельную угрозу. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Журналист Блюменталь: с завершением конфликта Зеленский уедет на пенсию в Майами

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине Владимир Зеленский "уедет на пенсию" во Флориду в США.
"Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами", - сказал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США назвали ключевые факторы для решения конфликта на Украине
01:26
В то же время журналист считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Зеленского смертельную угрозу.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США оценили, когда Трампу надо заключить сделку между Россией и Украиной
03:10
 
В миреУкраинаСШАФлоридаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
