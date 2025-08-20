https://ria.ru/20250820/zavod-2036465648.html

Завод высоковольтного оборудования начали строить в ОЭЗ "Липецк"

Завод высоковольтного оборудования начали строить в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 20.08.2025

Завод высоковольтного оборудования начали строить в ОЭЗ "Липецк"

На Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" заложен первый камень в основание будущего завода высоковольтного оборудования, размер инвестиций... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:25:00+03:00

2025-08-20T11:25:00+03:00

2025-08-20T11:25:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/09/1555330956_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_d25f70633c8b251ef8c21932940f81a2.jpg

ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. На Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" заложен первый камень в основание будущего завода высоковольтного оборудования, размер инвестиций составит более 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что соглашение о строительстве предприятия было подписано между правительством Липецкой области и "Национальной энергетической компанией" в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 3,5 миллиарда рублей. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест. Артамонов отметил, что на заводе будут работать две линии — производства и сборки, а также современная высоковольтная испытательная лаборатория. "Здесь будут выпускать уникальную для России продукцию — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110 до 500 киловатт. Это специальное оборудование, в котором происходит управление электричеством и его распределение на подстанциях и в энергосистемах. В нем вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, поэтому оно компактное, безопасное и надежное. Раньше их преимущественно импортировали, а теперь будем производить у нас", — сказал Артамонов. Губернатор добавил, что компания собирается работать с колледжами и техникумами региона, планирует ввести для будущих специалистов стипендии и стажировки на предприятии.

https://ria.ru/20250814/lipetsk-2035322205.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов