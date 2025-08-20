Рейтинг@Mail.ru
20.08.2025
Липецкая область
 
11:25 20.08.2025
Завод высоковольтного оборудования начали строить в ОЭЗ "Липецк"
Завод высоковольтного оборудования начали строить в ОЭЗ "Липецк"
ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. На Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" заложен первый камень в основание будущего завода высоковольтного оборудования, размер инвестиций составит более 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что соглашение о строительстве предприятия было подписано между правительством Липецкой области и "Национальной энергетической компанией" в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 3,5 миллиарда рублей. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест. Артамонов отметил, что на заводе будут работать две линии — производства и сборки, а также современная высоковольтная испытательная лаборатория. "Здесь будут выпускать уникальную для России продукцию — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110 до 500 киловатт. Это специальное оборудование, в котором происходит управление электричеством и его распределение на подстанциях и в энергосистемах. В нем вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, поэтому оно компактное, безопасное и надежное. Раньше их преимущественно импортировали, а теперь будем производить у нас", — сказал Артамонов. Губернатор добавил, что компания собирается работать с колледжами и техникумами региона, планирует ввести для будущих специалистов стипендии и стажировки на предприятии.
ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. На Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" заложен первый камень в основание будущего завода высоковольтного оборудования, размер инвестиций составит более 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что соглашение о строительстве предприятия было подписано между правительством Липецкой области и "Национальной энергетической компанией" в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 3,5 миллиарда рублей. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест.
Артамонов отметил, что на заводе будут работать две линии — производства и сборки, а также современная высоковольтная испытательная лаборатория.
"Здесь будут выпускать уникальную для России продукцию — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110 до 500 киловатт. Это специальное оборудование, в котором происходит управление электричеством и его распределение на подстанциях и в энергосистемах. В нем вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, поэтому оно компактное, безопасное и надежное. Раньше их преимущественно импортировали, а теперь будем производить у нас", — сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что компания собирается работать с колледжами и техникумами региона, планирует ввести для будущих специалистов стипендии и стажировки на предприятии.
