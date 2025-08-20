https://ria.ru/20250820/zarplata-2036408293.html
Названы категории работников, которым повысят зарплату с 1 октября
юлия коваленко
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
зарплата
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Повышение должностных окладов с 1 октября затронет несколько категорий работников бюджетных организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.По ее словам, повышение коснется сотрудников федеральных бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также тех, кто работает в федеральных органах государственной власти.“Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение”, — пояснила Коваленко.При этом сотрудников региональных и муниципальных учреждений повышение зарплат не коснется — этот вопрос находится в компетенции местных властей. В частных организациях он также зависит от внутренних нормативов и решения собственников, добавила она.
Доцент Коваленко: бюджетникам и военным с 1 октября повысят зарплату