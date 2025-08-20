Рейтинг@Mail.ru
02:17 20.08.2025
Названы категории работников, которым повысят зарплату с 1 октября
Названы категории работников, которым повысят зарплату с 1 октября
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Повышение должностных окладов с 1 октября затронет несколько категорий работников бюджетных организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.По ее словам, повышение коснется сотрудников федеральных бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также тех, кто работает в федеральных органах государственной власти.“Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение”, — пояснила Коваленко.При этом сотрудников региональных и муниципальных учреждений повышение зарплат не коснется — этот вопрос находится в компетенции местных властей. В частных организациях он также зависит от внутренних нормативов и решения собственников, добавила она.
юлия коваленко, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, зарплата
Юлия Коваленко, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Зарплата
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
