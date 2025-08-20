https://ria.ru/20250820/zapad-2036474708.html
Бойцы "Запада" заняли более выгодное положение в зоне СВО за сутки
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов Харьковской области, противник потерял до 245 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дорошовка, Новосергеевка, Ольговка и Сеньково в Харьковской области."Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Бойцы "Запада" заняли более выгодное положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 245 военных и "Leopard" в зоне действий "Запада" за сутки