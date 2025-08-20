https://ria.ru/20250820/zapad-2036474708.html

Бойцы "Запада" заняли более выгодное положение в зоне СВО за сутки

Бойцы "Запада" заняли более выгодное положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 20.08.2025

Бойцы "Запада" заняли более выгодное положение в зоне СВО за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов Харьковской области, противник потерял до... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:11:00+03:00

2025-08-20T12:11:00+03:00

2025-08-20T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов Харьковской области, противник потерял до 245 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дорошовка, Новосергеевка, Ольговка и Сеньково в Харьковской области."Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность