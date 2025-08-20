Рейтинг@Mail.ru
Якутск готов возобновить побратимские связи с городом Фэрбенкс на Аляске - РИА Новости, 20.08.2025
Республика Саха (Якутия)
 
11:24 20.08.2025
Якутск готов возобновить побратимские связи с городом Фэрбенкс на Аляске
ЯКУТСК, 20 авг - РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев заявил о готовности Якутска к возобновлению побратимских связей с городом Фэрбенкс на Аляске при улучшении геополитической ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В сообщении отмечается, что Фэрбенкс является первым зарубежным муниципалитетом, с которым город Якутск установил побратимские связи в 1991 году. Договор о дружественных связях стал точкой отсчета двусторонних отношений. Проводились образовательные и культурные обмены, обсуждались вопросы возобновляемой энергетики, строительства в условиях северного климата, а также велась совместная реализация мероприятий по увековечиванию памяти авиатрассы "Аляска-Сибирь". В годы Великой Отечественной войны Якутск и Фэрбенкс соединяла легендарная перегоночная авиатрасса "АЛСИБ", по которой в Советский Союз поставлялись американские боевые самолеты в рамках договора об ленд-лизе. "С тех пор проведено много мероприятий, встреч и на Аляске, и у нас в республике. Но, к сожалению, политика, которая проводилась прошлой администрацией США, это остановило. Уверен, что при улучшении геополитической ситуации, мы на нее все надеемся, сотрудничество с нашей стороны и со стороны города Фэрбенкса будет продолжено", - приводятся слова Николаева, сказанные в ходе передачи "Прямой разговор" на телеканале "Россия 24".
айсен николаев, якутск, аляска
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Аляска
Якутск готов возобновить побратимские связи с городом Фэрбенкс на Аляске

Николаев: Якутск готов возобновить побратимские связи с городом Фэрбенкс

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 авг - РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев заявил о готовности Якутска к возобновлению побратимских связей с городом Фэрбенкс на Аляске при улучшении геополитической ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В сообщении отмечается, что Фэрбенкс является первым зарубежным муниципалитетом, с которым город Якутск установил побратимские связи в 1991 году. Договор о дружественных связях стал точкой отсчета двусторонних отношений. Проводились образовательные и культурные обмены, обсуждались вопросы возобновляемой энергетики, строительства в условиях северного климата, а также велась совместная реализация мероприятий по увековечиванию памяти авиатрассы "Аляска-Сибирь".
В годы Великой Отечественной войны Якутск и Фэрбенкс соединяла легендарная перегоночная авиатрасса "АЛСИБ", по которой в Советский Союз поставлялись американские боевые самолеты в рамках договора об ленд-лизе.
"С тех пор проведено много мероприятий, встреч и на Аляске, и у нас в республике. Но, к сожалению, политика, которая проводилась прошлой администрацией США, это остановило. Уверен, что при улучшении геополитической ситуации, мы на нее все надеемся, сотрудничество с нашей стороны и со стороны города Фэрбенкса будет продолжено", - приводятся слова Николаева, сказанные в ходе передачи "Прямой разговор" на телеканале "Россия 24".
Айсен Николаев – о патриотизме, новой энергетике и креативной экономике
15 августа, 12:42
