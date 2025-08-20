https://ria.ru/20250820/yakutsk-2036465224.html

Якутск готов возобновить побратимские связи с городом Фэрбенкс на Аляске

ЯКУТСК, 20 авг - РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев заявил о готовности Якутска к возобновлению побратимских связей с городом Фэрбенкс на Аляске при улучшении геополитической ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В сообщении отмечается, что Фэрбенкс является первым зарубежным муниципалитетом, с которым город Якутск установил побратимские связи в 1991 году. Договор о дружественных связях стал точкой отсчета двусторонних отношений. Проводились образовательные и культурные обмены, обсуждались вопросы возобновляемой энергетики, строительства в условиях северного климата, а также велась совместная реализация мероприятий по увековечиванию памяти авиатрассы "Аляска-Сибирь". В годы Великой Отечественной войны Якутск и Фэрбенкс соединяла легендарная перегоночная авиатрасса "АЛСИБ", по которой в Советский Союз поставлялись американские боевые самолеты в рамках договора об ленд-лизе. "С тех пор проведено много мероприятий, встреч и на Аляске, и у нас в республике. Но, к сожалению, политика, которая проводилась прошлой администрацией США, это остановило. Уверен, что при улучшении геополитической ситуации, мы на нее все надеемся, сотрудничество с нашей стороны и со стороны города Фэрбенкса будет продолжено", - приводятся слова Николаева, сказанные в ходе передачи "Прямой разговор" на телеканале "Россия 24".

