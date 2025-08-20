Рейтинг@Mail.ru
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 20.08.2025
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ заявляют о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших украинских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Родственники военнослужащих 158-й бригады устали терпеть наплевательское отношение командования к себе и личному составу и написали коллективную жалобу в адрес Государственного бюро расследований и лично (Владимиру - ред.) Зеленскому. В письме озвучивается цифра в несколько тысяч пропавших без вести и погибших военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сама бригада была сформирована недавно. "Авторы текста называют командование ВСУ предателями и требуют привлечь их к ответственности", - добавил собеседник агентства. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, "командование которой обвиняется в бездумной растрате личного состава и отправке в мясные штурмы без поддержки и четкого плана".
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ заявляют о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших украинских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 158-й бригады устали терпеть наплевательское отношение командования к себе и личному составу и написали коллективную жалобу в адрес Государственного бюро расследований и лично (Владимиру - ред.) Зеленскому. В письме озвучивается цифра в несколько тысяч пропавших без вести и погибших военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сама бригада была сформирована недавно.
"Авторы текста называют командование ВСУ предателями и требуют привлечь их к ответственности", - добавил собеседник агентства.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, "командование которой обвиняется в бездумной растрате личного состава и отправке в мясные штурмы без поддержки и четкого плана".
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
