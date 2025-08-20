https://ria.ru/20250820/vsu-2036612306.html
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ
Родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ заявляют о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших украинских бойцов, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T23:28:00+03:00
2025-08-20T23:28:00+03:00
2025-08-20T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ заявляют о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших украинских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Родственники военнослужащих 158-й бригады устали терпеть наплевательское отношение командования к себе и личному составу и написали коллективную жалобу в адрес Государственного бюро расследований и лично (Владимиру - ред.) Зеленскому. В письме озвучивается цифра в несколько тысяч пропавших без вести и погибших военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сама бригада была сформирована недавно. "Авторы текста называют командование ВСУ предателями и требуют привлечь их к ответственности", - добавил собеседник агентства. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, "командование которой обвиняется в бездумной растрате личного состава и отправке в мясные штурмы без поддержки и четкого плана".
https://ria.ru/20250820/kiev-2036543889.html
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036605298.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ
Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших военных 158-й бригады ВСУ