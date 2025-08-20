https://ria.ru/20250820/vsu-2036602781.html

В ВСУ пожаловались на превосходство российских БПЛА

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские специализированные расчеты БПЛА представляют серьезную угрозу для украинских военных, более оперативно сбивая украинские беспилотники, например, тяжелые дроны "Баба-яга", пожаловался сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк. "Все эти новые подразделения операторов беспилотников являются для нас новой угрозой", - заявил он газете New York Times. Карпюк добавил, что Украина не располагает технологиями для защиты от российских расчетов дронов. "Российские подразделения наносят урон украинским дронам... "Баба-яга"... раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10", - пишет газета со ссылкой на сержанта. В июле издание со ссылкой на украинских военных и иностранных наемников писало, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ.

