В ВСУ пожаловались на превосходство российских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 20.08.2025
В ВСУ пожаловались на превосходство российских БПЛА
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские специализированные расчеты БПЛА представляют серьезную угрозу для украинских военных, более оперативно сбивая украинские беспилотники, например, тяжелые дроны "Баба-яга", пожаловался сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк. "Все эти новые подразделения операторов беспилотников являются для нас новой угрозой", - заявил он газете New York Times. Карпюк добавил, что Украина не располагает технологиями для защиты от российских расчетов дронов. "Российские подразделения наносят урон украинским дронам... "Баба-яга"... раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10", - пишет газета со ссылкой на сержанта. В июле издание со ссылкой на украинских военных и иностранных наемников писало, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские специализированные расчеты БПЛА представляют серьезную угрозу для украинских военных, более оперативно сбивая украинские беспилотники, например, тяжелые дроны "Баба-яга", пожаловался сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк.
"Все эти новые подразделения операторов беспилотников являются для нас новой угрозой", - заявил он газете New York Times.
Карпюк добавил, что Украина не располагает технологиями для защиты от российских расчетов дронов.
"Российские подразделения наносят урон украинским дронам... "Баба-яга"... раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10", - пишет газета со ссылкой на сержанта.
В июле издание со ссылкой на украинских военных и иностранных наемников писало, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ.
