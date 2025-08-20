Пострадавшего в результате атаки ВСУ на Курск подростка доставили в Москву
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ВСУ на Курск 14-летний подросток госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ с проникающим осколочным ранением грудной клетки, его состояние стабильное, сообщили в медучреждении.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал 15 августа дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, пострадали 12 человек. Позже он сообщал, что мама с сыном, получившие серьезные ранения при атаке, находятся в реанимации, медики планировали эвакуировать их в московские клиники. Когда был нанесен удар, 14-летний мальчик бросился на помощь маме, не замечая своих травм.
"Четырнадцатилетний подросток, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске ночью 15 августа, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России бортом санавиации. Транспортировка пациента осуществлялась силами территориального центра медицины катастроф", - говорится в Telegram-канале РДКБ.
Уточняется, что первичную медицинскую помощь пациенту оказали специалисты по месту жительства. После телемедицинской консультации с врачами РДКБ было принято решение о переводе подростка в федеральную клинику для дальнейшего лечения.
"Ребенок получил тяжелую минно-взрывную травму - проникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В ближайшее время ему проведут комплексное обследование, в том числе компьютерную томографию. По результатам диагностики будет принято решение о тактике хирургического лечения и проведена операция по извлечению осколка. Состояние при поступлении оценивается как стабильное", - уточнил руководитель хирургической службы РДКБ Антон Нарбутов.