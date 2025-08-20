Рейтинг@Mail.ru
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/vsu-2036533298.html
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft - РИА Новости, 20.08.2025
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft
Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:04:00+03:00
2025-08-20T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036514183_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e6ed890a7f43c1fbf1c72ac47c8e9993.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036514183_0:374:960:1094_1920x0_80_0_0_e1b607556123706cc5950368f934691a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft

Генштаб ВСУ хранил данные о потерях в облачном хранилище OneDrive

Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet.
Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
"Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet", – сказал собеседник агентства.
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала