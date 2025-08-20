https://ria.ru/20250820/vsu-2036533298.html

Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft

Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet", – сказал собеседник агентства.

