Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft - РИА Новости, 20.08.2025
Данные о потерях ВСУ хранились в облаке от Microsoft
Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet", – сказал собеседник агентства.
