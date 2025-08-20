https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html

Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ

Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ

Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ

Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet.Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных."(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки.По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка."Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.

