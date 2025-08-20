Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 20.08.2025 (обновлено: 15:33 20.08.2025)
Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
хакеры
технологии
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet.Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных."(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки.По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка."Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.
вооруженные силы украины, россия, украина, хакеры, технологии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, хакеры, Технологии
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet.
Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
"(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки.
По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.
"Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинахакерыТехнологии
 
 
