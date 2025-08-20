https://ria.ru/20250820/vsu-2036521225.html

При атаке дронов ВСУ погиб житель Брянской области

При атаке дронов ВСУ погиб житель Брянской области

Житель Брянской области погиб при атаке FPV-дронами лесовоза в поселке Новый Варин Климовского района, еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор

ТУЛА, 20 авг - РИА Новости. Житель Брянской области погиб при атаке FPV-дронами лесовоза в поселке Новый Варин Климовского района, еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.По словам губернатора, власти окажут родным погибшего и пострадавшему всю необходимую поддержку и материальную помощь.

