При атаке дронов ВСУ погиб житель Брянской области
ТУЛА, 20 авг - РИА Новости. Житель Брянской области погиб при атаке FPV-дронами лесовоза в поселке Новый Варин Климовского района, еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.По словам губернатора, власти окажут родным погибшего и пострадавшему всю необходимую поддержку и материальную помощь.
