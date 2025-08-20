Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ погиб житель Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 20.08.2025 (обновлено: 15:24 20.08.2025)
При атаке дронов ВСУ погиб житель Брянской области
ТУЛА, 20 авг - РИА Новости. Житель Брянской области погиб при атаке FPV-дронами лесовоза в поселке Новый Варин Климовского района, еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.По словам губернатора, власти окажут родным погибшего и пострадавшему всю необходимую поддержку и материальную помощь.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТУЛА, 20 авг - РИА Новости. Житель Брянской области погиб при атаке FPV-дронами лесовоза в поселке Новый Варин Климовского района, еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
По словам губернатора, власти окажут родным погибшего и пострадавшему всю необходимую поддержку и материальную помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Брянская область
Вооруженные силы Украины
Происшествия
Александр Богомаз
Россия
 
 
