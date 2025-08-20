https://ria.ru/20250820/vsu-2036475077.html

ВСУ оставили позиции на Северском направлении

Украинские военные оставили несколько позиций на Северском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Юг". РИА Новости, 20.08.2025

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские военные оставили несколько позиций на Северском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Юг". "На Северском направлении расчетами БПЛА Южной группировки был взят под огневой контроль участок дороги к передовым позициям противника. Точными попаданиями ударных дронов и сбросов на пути к оборонительным рубежам были уничтожены два вражеских пикапа. Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед", — говорится в заявлении.Расчеты ударных беспилотников пресекают все попытки ВСУ подвезти боекомплект, провизию, пехоту и военное имущество к линии фронта на этом направлении, отметили в пресс-центре.Как уточнили в Минобороны, бойцы "Юга" также нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:

