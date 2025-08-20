Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оставили позиции на Северском направлении - РИА Новости, 20.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.08.2025 (обновлено: 14:18 20.08.2025)
ВСУ оставили позиции на Северском направлении
ВСУ оставили позиции на Северском направлении - РИА Новости, 20.08.2025
ВСУ оставили позиции на Северском направлении
Украинские военные оставили несколько позиций на Северском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Юг". РИА Новости, 20.08.2025
ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские военные оставили несколько позиций на Северском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Юг". "На Северском направлении расчетами БПЛА Южной группировки был взят под огневой контроль участок дороги к передовым позициям противника. Точными попаданиями ударных дронов и сбросов на пути к оборонительным рубежам были уничтожены два вражеских пикапа. Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед", — говорится в заявлении.Расчеты ударных беспилотников пресекают все попытки ВСУ подвезти боекомплект, провизию, пехоту и военное имущество к линии фронта на этом направлении, отметили в пресс-центре.Как уточнили в Минобороны, бойцы "Юга" также нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские военные оставили несколько позиций на Северском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Юг".
"На Северском направлении расчетами БПЛА Южной группировки был взят под огневой контроль участок дороги к передовым позициям противника. Точными попаданиями ударных дронов и сбросов на пути к оборонительным рубежам были уничтожены два вражеских пикапа. Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед", — говорится в заявлении.
Расчеты ударных беспилотников пресекают все попытки ВСУ подвезти боекомплект, провизию, пехоту и военное имущество к линии фронта на этом направлении, отметили в пресс-центре.
Как уточнили в Минобороны, бойцы "Юга" также нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
  • до 210 военнослужащих;
  • ББМ;
  • шесть автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • станция РЭБ;
  • склад материальных средств.
