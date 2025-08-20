https://ria.ru/20250820/vsu-2036432185.html

ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Критическая ситуация с дезертирами сложилась в 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении, командование экстренно предпринимает меры по их возвращению, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады (ВСУ - ред.) критическая ситуация с дезертирами. Командование бригады в экстренном порядке предпринимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат, в том числе агрессивной пропагандой в интернете", - сказал собеседник агентства.

