ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области
ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области - РИА Новости, 20.08.2025
ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области
Критическая ситуация с дезертирами сложилась в 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении, командование экстренно предпринимает меры по их возвращению,... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Критическая ситуация с дезертирами сложилась в 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении, командование экстренно предпринимает меры по их возвращению, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады (ВСУ - ред.) критическая ситуация с дезертирами. Командование бригады в экстренном порядке предпринимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат, в том числе агрессивной пропагандой в интернете", - сказал собеседник агентства.
ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области
