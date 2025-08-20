https://ria.ru/20250820/vsu-2036432042.html

ВСУ стали набирать заключенных с инфекционными заболеваниями

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска понесли на сумском направлении настолько существенные потери, что стали набирать в батальон "Шквал" заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, большие потери понесла 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада в районе Садков. "Командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й отдельной мотострелковой бригады на восполнение потерь, оставляя (на позициях - ред.) 237-й батальон этой бригады. Кроме того, отмечается прибытие на направление специальных рот батальона "Шквал", набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями", - сказал собеседник агентства.

