ВСУ стали набирать заключенных с инфекционными заболеваниями
2025-08-20T07:43:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска понесли на сумском направлении настолько существенные потери, что стали набирать в батальон "Шквал" заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, большие потери понесла 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада в районе Садков. "Командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й отдельной мотострелковой бригады на восполнение потерь, оставляя (на позициях - ред.) 237-й батальон этой бригады. Кроме того, отмечается прибытие на направление специальных рот батальона "Шквал", набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями", - сказал собеседник агентства.
