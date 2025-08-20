https://ria.ru/20250820/vstrecha-2036551453.html
Президент Боливии назвал встречу Путина и Трампа обнадеживающей
Президент Боливии назвал встречу Путина и Трампа обнадеживающей - РИА Новости, 20.08.2025
Президент Боливии назвал встречу Путина и Трампа обнадеживающей
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обнадёживает и даёт веру в то, что можно достигнуть соглашения по Украине, заявил в интервью РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:03:00+03:00
2025-08-20T17:03:00+03:00
2025-08-20T17:03:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
луис арсе
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
ЛА-ПАС, 20 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обнадёживает и даёт веру в то, что можно достигнуть соглашения по Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает. Я верю, что можно прийти к соглашению, и эта война, которая имела роковые последствия для всех, наконец-то будет закончена. Потому что цены на нефть повлияли на все страны, включая Боливию", - сказал Арсе. Он высказался за то, чтобы диалог "завершился решениями". "Если эта проблема будет решена, это, безусловно, будет способствовать нашей стабильности, поскольку цены на топливо упадут на международном уровне... Мы выступаем за то, чтобы диалог завершился решениями и смог установить мир в этой части света", - добавил президент.
https://ria.ru/20250820/putin-2036481090.html
россия
сша
украина
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, луис арсе, встреча путина и трампа на аляске, боливия
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Луис Арсе, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Боливия
Президент Боливии назвал встречу Путина и Трампа обнадеживающей
Арсе: встреча Путина и Трампа даёт надежду на достижение соглашения по Украине