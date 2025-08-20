Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии назвал встречу Путина и Трампа обнадеживающей - РИА Новости, 20.08.2025
17:03 20.08.2025
Президент Боливии назвал встречу Путина и Трампа обнадеживающей
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обнадёживает и даёт веру в то, что можно достигнуть соглашения по Украине, заявил в интервью РИА Новости, 20.08.2025
ЛА-ПАС, 20 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обнадёживает и даёт веру в то, что можно достигнуть соглашения по Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает. Я верю, что можно прийти к соглашению, и эта война, которая имела роковые последствия для всех, наконец-то будет закончена. Потому что цены на нефть повлияли на все страны, включая Боливию", - сказал Арсе. Он высказался за то, чтобы диалог "завершился решениями". "Если эта проблема будет решена, это, безусловно, будет способствовать нашей стабильности, поскольку цены на топливо упадут на международном уровне... Мы выступаем за то, чтобы диалог завершился решениями и смог установить мир в этой части света", - добавил президент.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ЛА-ПАС, 20 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обнадёживает и даёт веру в то, что можно достигнуть соглашения по Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе.
"Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает. Я верю, что можно прийти к соглашению, и эта война, которая имела роковые последствия для всех, наконец-то будет закончена. Потому что цены на нефть повлияли на все страны, включая Боливию", - сказал Арсе.
Он высказался за то, чтобы диалог "завершился решениями".
"Если эта проблема будет решена, это, безусловно, будет способствовать нашей стабильности, поскольку цены на топливо упадут на международном уровне... Мы выступаем за то, чтобы диалог завершился решениями и смог установить мир в этой части света", - добавил президент.
