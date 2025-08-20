https://ria.ru/20250820/vrach-2036417721.html

Врач рассказала, что способствует укреплению сердечной мышцы

Врач рассказала, что способствует укреплению сердечной мышцы - РИА Новости, 20.08.2025

Врач рассказала, что способствует укреплению сердечной мышцы

Ходьба является мощным инструментом поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, она способствует укреплению сердечной мышцы и положительно влияет на... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T03:12:00+03:00

2025-08-20T03:12:00+03:00

2025-08-20T05:58:00+03:00

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812834813_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7577091eaf66468abd63f46e7f25152c.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ходьба является мощным инструментом поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, она способствует укреплению сердечной мышцы и положительно влияет на уровень холестерина в крови, рассказала РИА Новости доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова. Врач уточнила, что ходьба – это не просто приятное времяпрепровождение, но и мощный инструмент поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Регулярные пешие прогулки оказывают комплексное положительное воздействие на сердце, снижая риск развития множества серьезных заболеваний. "Ходьба способствует укреплению сердечной мышцы. Во время физической активности сердце начинает работать интенсивнее, перекачивая больше крови. Это тренирует сердце, делая его более сильным и эффективным. Укрепленное сердце способно обеспечивать организм кровью с меньшими усилиями, что снижает нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему", — сообщила Хачирова. По ее словам, ходьба также положительно влияет на уровень холестерина в крови. Регулярные прогулки способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и повышению уровня "хорошего" холестерина. Это уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца."Ходьба помогает контролировать артериальное давление. Физическая активность способствует расширению кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления. Регулярные прогулки могут быть эффективным способом профилактики и лечения гипертонии", — пояснила врач. Специалист уточнила, что ходьба также помогает контролировать вес. Избыточный вес является фактором риска развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Ходьба, по ее словам, является простым и эффективным способом сжечь калории и поддерживать здоровый вес, снижая нагрузку на сердце и сосуды. Она отметила, что оптимальная частота и продолжительность ходьбы для поддержания здоровья сердца – это вопрос, требующий индивидуального подхода, но существуют общие рекомендации, основанные на научных исследованиях."Большинство экспертов сходятся во мнении, что регулярная умеренная физическая активность, включая ходьбу, является ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это эквивалентно 30 минутам ходьбы в быстром темпе пять дней в неделю. Альтернативно можно посвятить 75 минут в неделю более интенсивной активности, например бегу", — уточнила Хачирова. Врач добавила, что даже небольшие прогулки продолжительностью 10-15 минут несколько раз в день могут принести пользу."Вопрос о том, что полезнее для сердечно-сосудистой системы — бег или ходьба, волнует многих. Оба вида активности являются отличными способами поддержания здоровья сердца, однако имеют свои особенности, которые следует учитывать при выборе оптимального варианта", — сообщила специалист. Она рассказала, что ходьба, особенно в умеренном темпе, является доступным и безопасным видом физической активности, подходящим для людей любого возраста и уровня физической подготовки.Бег является более интенсивным видом физической активности, требующим большей физической подготовки и сопряженным с более высоким риском травм. Однако он позволяет быстрее сжигать калории, эффективнее тренировать сердечно-сосудистую систему и достигать желаемых результатов."Выбор между бегом и ходьбой зависит от индивидуальных предпочтений, физической подготовки и целей. Если вы новичок в спорте или имеете проблемы с суставами, начните с ходьбы и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность прогулок. Если же вы находитесь в хорошей физической форме и стремитесь к более быстрым результатам, бег может быть более подходящим вариантом", — пояснила Хачирова.

https://ria.ru/20250819/dynya-2036199870.html

https://ria.ru/20250815/khrap-2035422072.html

https://ria.ru/20250806/vrach-2033593350.html

https://ria.ru/20250730/vrach-2032259804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество