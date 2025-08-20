https://ria.ru/20250820/voyska-2036491881.html

ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП

ГААГА, 20 авг - РИА Новости. ЕС не сможет разместить войска на Украине по ряду причин, развертывание миротворческих сил там возможно только по линии ООН, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Этого не произойдёт. Я не могу утверждать, но, по моему мнению, (президент РФ) Путин и Трамп уже решили этот вопрос… Я думаю, что любое вмешательство или размещение миротворческих сил возможно только по линии ООН", - сказал Кеннес в ответ на вопрос о возможном размещении европейских войск на Украине. По его мнению, европейцы, во-первых, не смогут этого сделать с военной точки зрения, то есть с точки зрения численности. "Кроме того, кто хочет, чтобы домой возвращались пакеты с телами? ЕС должен координировать подобные действия со своими избирателями, но видеть пакеты с телами никто не захочет... Когда я вижу комментарии в Бельгии и Нидерландах из-за ежедневной пропаганды, многие говорят - "да, нам стоит сделать это". Но когда дойдёт до дела и их сыновьям и дочерям придётся идти на фронт, думаю, всё изменится", - считает евродепутат. Он также назвал крайне неловкой встречу лидеров ЕС с Трампом в Белом доме. "Я думаю, это очень большое разочарование и для правых, и для левых политиков. Никто из них не ожидал ничего подобного. Было ощущение, словно кто-то за этим столом держал в руке гранату, затем выдернул чеку и бросил ее другому. И все должны были следить за тем, чтобы она не взорвалась. И эти люди еще называют себя лидерами", - отметил Кеннес. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

