Рейтинг@Mail.ru
ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/voyska-2036491881.html
ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП
ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП - РИА Новости, 20.08.2025
ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП
ЕС не сможет разместить войска на Украине по ряду причин, развертывание миротворческих сил там возможно только по линии ООН, такое мнение в беседе с РИА Новости РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:23:00+03:00
2025-08-20T13:23:00+03:00
в мире
украина
бельгия
владимир зеленский
евросоюз
оон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ГААГА, 20 авг - РИА Новости. ЕС не сможет разместить войска на Украине по ряду причин, развертывание миротворческих сил там возможно только по линии ООН, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Этого не произойдёт. Я не могу утверждать, но, по моему мнению, (президент РФ) Путин и Трамп уже решили этот вопрос… Я думаю, что любое вмешательство или размещение миротворческих сил возможно только по линии ООН", - сказал Кеннес в ответ на вопрос о возможном размещении европейских войск на Украине. По его мнению, европейцы, во-первых, не смогут этого сделать с военной точки зрения, то есть с точки зрения численности. "Кроме того, кто хочет, чтобы домой возвращались пакеты с телами? ЕС должен координировать подобные действия со своими избирателями, но видеть пакеты с телами никто не захочет... Когда я вижу комментарии в Бельгии и Нидерландах из-за ежедневной пропаганды, многие говорят - "да, нам стоит сделать это". Но когда дойдёт до дела и их сыновьям и дочерям придётся идти на фронт, думаю, всё изменится", - считает евродепутат. Он также назвал крайне неловкой встречу лидеров ЕС с Трампом в Белом доме. "Я думаю, это очень большое разочарование и для правых, и для левых политиков. Никто из них не ожидал ничего подобного. Было ощущение, словно кто-то за этим столом держал в руке гранату, затем выдернул чеку и бросил ее другому. И все должны были следить за тем, чтобы она не взорвалась. И эти люди еще называют себя лидерами", - отметил Кеннес. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://ria.ru/20250820/pomosch-2036469121.html
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036411794.html
https://ria.ru/20250818/ssha-2036144814.html
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, владимир зеленский, евросоюз, оон, европарламент
В мире, Украина, Бельгия, Владимир Зеленский, Евросоюз, ООН, Европарламент
ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП

Кеннес: размещение войск на Украине возможно только по линии ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 20 авг - РИА Новости. ЕС не сможет разместить войска на Украине по ряду причин, развертывание миротворческих сил там возможно только по линии ООН, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт
11:43
"Этого не произойдёт. Я не могу утверждать, но, по моему мнению, (президент РФ) Путин и Трамп уже решили этот вопрос… Я думаю, что любое вмешательство или размещение миротворческих сил возможно только по линии ООН", - сказал Кеннес в ответ на вопрос о возможном размещении европейских войск на Украине.
По его мнению, европейцы, во-первых, не смогут этого сделать с военной точки зрения, то есть с точки зрения численности.
"Кроме того, кто хочет, чтобы домой возвращались пакеты с телами? ЕС должен координировать подобные действия со своими избирателями, но видеть пакеты с телами никто не захочет... Когда я вижу комментарии в Бельгии и Нидерландах из-за ежедневной пропаганды, многие говорят - "да, нам стоит сделать это". Но когда дойдёт до дела и их сыновьям и дочерям придётся идти на фронт, думаю, всё изменится", - считает евродепутат.
Он также назвал крайне неловкой встречу лидеров ЕС с Трампом в Белом доме.
Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Германии оценили возможность размещения войск стран ЕС на Украине
01:21
"Я думаю, это очень большое разочарование и для правых, и для левых политиков. Никто из них не ожидал ничего подобного. Было ощущение, словно кто-то за этим столом держал в руке гранату, затем выдернул чеку и бросил ее другому. И все должны были следить за тем, чтобы она не взорвалась. И эти люди еще называют себя лидерами", - отметил Кеннес.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В ЕС не знают, какие гарантии США готовы дать Украине, пишут WP
18 августа, 20:07
 
В миреУкраинаБельгияВладимир ЗеленскийЕвросоюзООНЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала