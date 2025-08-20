Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Италии высказался об отправке войск союзников на Украину - РИА Новости, 20.08.2025
12:55 20.08.2025
Глава Минобороны Италии высказался об отправке войск союзников на Украину
Глава Минобороны Италии высказался об отправке войск союзников на Украину
Гарантии безопасности Украине могут и не включать отправку контингентов ее западных союзников, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 20.08.2025
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Гарантии безопасности Украине могут и не включать отправку контингентов ее западных союзников, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, суть инициативы, которую первой озвучила итальянская сторона, заключается в том, что НАТО как оборонительный альянс может обеспечить защиту иностранного государства, например Украины. При этом Украина не вступит в НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями членства, отметил Крозетто. "Я уже несколько месяцев говорю: давайте посмотрим на условия перемирия. Одним из них, если русские примут (в качестве гарантий безопасности для Украины - ред.) статью 5 (о коллективной самообороне НАТО -ред.), может стать отказ от присутствия на Украине войск других стран, особенно европейских", - сказал министр в интервью газете Repubblica. По словам, отсутствие иностранных контингентов на границе Украины позволит избежать обвинений в провокациях. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
украина
сша
киев
в мире, украина, гуидо крозетто, министерство обороны италии, нато, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Гуидо Крозетто, Министерство обороны Италии, НАТО, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
Глава Минобороны Италии высказался об отправке войск союзников на Украину

Крозетто: гарантии безопасности Украине могут и не включать отправку войск

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Гарантии безопасности Украине могут и не включать отправку контингентов ее западных союзников, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.
По его словам, суть инициативы, которую первой озвучила итальянская сторона, заключается в том, что НАТО как оборонительный альянс может обеспечить защиту иностранного государства, например Украины. При этом Украина не вступит в НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями членства, отметил Крозетто.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Киев дестабилизирует мирный процесс, считает итальянский эксперт
18 августа, 18:29
"Я уже несколько месяцев говорю: давайте посмотрим на условия перемирия. Одним из них, если русские примут (в качестве гарантий безопасности для Украины - ред.) статью 5 (о коллективной самообороне НАТО -ред.), может стать отказ от присутствия на Украине войск других стран, особенно европейских", - сказал министр в интервью газете Repubblica.
По словам, отсутствие иностранных контингентов на границе Украины позволит избежать обвинений в провокациях.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину
07:20
 
