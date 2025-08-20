Глава Минобороны Италии высказался об отправке войск союзников на Украину

https://ria.ru/20250820/voyska-2036485286.html

РИМ, 20 авг – РИА Новости. Гарантии безопасности Украине могут и не включать отправку контингентов ее западных союзников, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, суть инициативы, которую первой озвучила итальянская сторона, заключается в том, что НАТО как оборонительный альянс может обеспечить защиту иностранного государства, например Украины. При этом Украина не вступит в НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями членства, отметил Крозетто. "Я уже несколько месяцев говорю: давайте посмотрим на условия перемирия. Одним из них, если русские примут (в качестве гарантий безопасности для Украины - ред.) статью 5 (о коллективной самообороне НАТО -ред.), может стать отказ от присутствия на Украине войск других стран, особенно европейских", - сказал министр в интервью газете Repubblica. По словам, отсутствие иностранных контингентов на границе Украины позволит избежать обвинений в провокациях. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

