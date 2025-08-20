https://ria.ru/20250820/voyska-2036406555.html

СМИ: порядка десяти стран готовы направить войска на Украину

СМИ: порядка десяти стран готовы направить войска на Украину - РИА Новости, 20.08.2025

СМИ: порядка десяти стран готовы направить войска на Украину

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около десяти стран готовы направить свои войска на Украину для обеспечения возможных гарантий безопасности, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Около десяти стран готовы направить свои войска на (Украину. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Агентство при этом не уточняет, какие именно страны готовы пойти на это. Первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности для Киева, как ожидается, станет обучение украинских военных.Кроме того, по данным источников, европейские чиновники во вторник обсудили план отправки британских и французских войск на Украину, включая вопросы численности и расположения военного персонала. По их утверждению, "многонациональную группу", состоящую в основном из европейских войск, планируется разместить на Украине вдали от линии фронта.Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск там не будет.Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению там "миротворцев".Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Он отмечал, что в таком случае страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД называли планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

