ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ

ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025

ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ

ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ

Российские военные ударили по причальным сооружениям, с помощью которых ВСУ получают топливо, сообщило Минобороны. 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские военные ударили по причальным сооружениям, с помощью которых ВСУ получают топливо, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ", - говорится в сводке. Кроме того, бойцы уничтожили цех сборки БПЛА, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 148 районах.Средства противовоздушной обороны сбили американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 217 дронов самолетного типа. По данным ведомства, с начала СВО российские военные уничтожили: 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 677 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28737 артиллерийских и минометных орудий, 40014 автомобилей.

