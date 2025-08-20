Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 20.08.2025 (обновлено: 13:14 20.08.2025)
ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ
ВС России поразили причалы для поставок горючего ВСУ
Российские военные ударили по причальным сооружениям, с помощью которых ВСУ получают топливо, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
безопасность
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские военные ударили по причальным сооружениям, с помощью которых ВСУ получают топливо, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ", - говорится в сводке. Кроме того, бойцы уничтожили цех сборки БПЛА, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 148 районах.Средства противовоздушной обороны сбили американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 217 дронов самолетного типа. По данным ведомства, с начала СВО российские военные уничтожили: 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 677 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28737 артиллерийских и минометных орудий, 40014 автомобилей.
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские военные ударили по причальным сооружениям, с помощью которых ВСУ получают топливо, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ", - говорится в сводке.
Кроме того, бойцы уничтожили цех сборки БПЛА, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 148 районах.
Средства противовоздушной обороны сбили американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 217 дронов самолетного типа.
По данным ведомства, с начала СВО российские военные уничтожили: 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 677 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28737 артиллерийских и минометных орудий, 40014 автомобилей.
Корабль в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ
12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
