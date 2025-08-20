https://ria.ru/20250820/voennye-2036428905.html
Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ вышли из окружения ВСУ по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник". "Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трёх стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю", - сказал "Проказник". Он добавил, что решение выбираться из окружения по открытому полю было единогласным. Само же решение застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.
