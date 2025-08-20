Рейтинг@Mail.ru
Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 20.08.2025
Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю
Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ вышли из окружения ВСУ по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник". "Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трёх стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю", - сказал "Проказник". Он добавил, что решение выбираться из окружения по открытому полю было единогласным. Само же решение застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю в ДНР

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ вышли из окружения ВСУ по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник".
"Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трёх стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю", - сказал "Проказник".
Он добавил, что решение выбираться из окружения по открытому полю было единогласным. Само же решение застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Выдержавший 24 удара дронами Т-72 уничтожил опорники ВСУ, рассказал боец
