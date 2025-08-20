https://ria.ru/20250820/voennye-2036428905.html

Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю

Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю - РИА Новости, 20.08.2025

Российские военные вышли из окружения ВСУ по открытому полю

Военнослужащие ВС РФ вышли из окружения ВСУ по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T06:27:00+03:00

2025-08-20T06:27:00+03:00

2025-08-20T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ вышли из окружения ВСУ по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник". "Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трёх стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю", - сказал "Проказник". Он добавил, что решение выбираться из окружения по открытому полю было единогласным. Само же решение застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.

https://ria.ru/20250820/oporniki-2036428316.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины