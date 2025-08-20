https://ria.ru/20250820/voennye-2036422945.html

Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск

Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск - РИА Новости, 20.08.2025

Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск

Военнослужащие "Южной" группировки войск совершенствуют свои боевые навыки, доводя их до автоматизма в ходе тренировок по отрабатыванию штурма опорных пунктов... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск совершенствуют свои боевые навыки, доводя их до автоматизма в ходе тренировок по отрабатыванию штурма опорных пунктов врага, сообщило Минобороны РФ в среду. Министерство обороны России сообщило, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе тренировок отрабатывают штурм опорных пунктов противника, расположенных в лесной местности. Отрабатываются скрытное приближение к позициям противника, зачистка блиндажей и окопов, а также эвакуация раненых, добавили в военном ведомстве. "Чтобы руки у тебя сами знали, что делать, все отрабатывается до автоматизма, чтобы не было, что кто то запаниковал… чтобы всего этого не было… Пришел увидел сделал" – рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Реут". В российском военном ведомстве добавили, что цель тренировок – довести все действия военнослужащих до автоматизма, что упростит боевую работу в стрессовой ситуации.

