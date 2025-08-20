Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск
20.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 20.08.2025
Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск
Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск - РИА Новости, 20.08.2025
Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск
Военнослужащие "Южной" группировки войск совершенствуют свои боевые навыки, доводя их до автоматизма в ходе тренировок по отрабатыванию штурма опорных пунктов... РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск совершенствуют свои боевые навыки, доводя их до автоматизма в ходе тренировок по отрабатыванию штурма опорных пунктов врага, сообщило Минобороны РФ в среду. Министерство обороны России сообщило, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе тренировок отрабатывают штурм опорных пунктов противника, расположенных в лесной местности. Отрабатываются скрытное приближение к позициям противника, зачистка блиндажей и окопов, а также эвакуация раненых, добавили в военном ведомстве. "Чтобы руки у тебя сами знали, что делать, все отрабатывается до автоматизма, чтобы не было, что кто то запаниковал… чтобы всего этого не было… Пришел увидел сделал" – рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Реут". В российском военном ведомстве добавили, что цель тренировок – довести все действия военнослужащих до автоматизма, что упростит боевую работу в стрессовой ситуации.
донецкая народная республика
Минобороны рассказало о тренировках "Южной" группировки войск

Минобороны: бойцы "Южной" группировки отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск совершенствуют свои боевые навыки, доводя их до автоматизма в ходе тренировок по отрабатыванию штурма опорных пунктов врага, сообщило Минобороны РФ в среду.
Министерство обороны России сообщило, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе тренировок отрабатывают штурм опорных пунктов противника, расположенных в лесной местности. Отрабатываются скрытное приближение к позициям противника, зачистка блиндажей и окопов, а также эвакуация раненых, добавили в военном ведомстве.
"Чтобы руки у тебя сами знали, что делать, все отрабатывается до автоматизма, чтобы не было, что кто то запаниковал… чтобы всего этого не было… Пришел увидел сделал" – рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Реут".
В российском военном ведомстве добавили, что цель тренировок – довести все действия военнослужащих до автоматизма, что упростит боевую работу в стрессовой ситуации.
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
29 января, 15:47
 
