Спрос на бутилированную воду без примесей увеличился в Подмосковье на 31,4%

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Подмосковье спрос на бутилированную питьевую воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов в июле вырос на 31,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За полгода предприятия области выпустили более 1,8 миллиона полулитровых бутылок чистой и минеральной воды. В пресс-службе отметили, что министерство поддерживает производителей, которые обеспечивает рынок бутилированной водой. Ранее в ведомстве указывали, что в Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов.

