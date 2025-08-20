Рейтинг@Mail.ru
Спрос на бутилированную воду без примесей увеличился в Подмосковье на 31,4% - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:22 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/voda-2036464614.html
Спрос на бутилированную воду без примесей увеличился в Подмосковье на 31,4%
Спрос на бутилированную воду без примесей увеличился в Подмосковье на 31,4% - РИА Новости, 20.08.2025
Спрос на бутилированную воду без примесей увеличился в Подмосковье на 31,4%
В Подмосковье спрос на бутилированную питьевую воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов в июле вырос на 31,4% по сравнению с предыдущим месяцем,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:22:00+03:00
2025-08-20T11:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28015/57/280155785_0:174:2940:1828_1920x0_80_0_0_12fce23dfff40e11a93b7b60e3f527dc.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Подмосковье спрос на бутилированную питьевую воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов в июле вырос на 31,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За полгода предприятия области выпустили более 1,8 миллиона полулитровых бутылок чистой и минеральной воды. В пресс-службе отметили, что министерство поддерживает производителей, которые обеспечивает рынок бутилированной водой. Ранее в ведомстве указывали, что в Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов.
https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036353090.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28015/57/280155785_137:0:2804:2000_1920x0_80_0_0_a3e38081b53fcd445db3e1e00d821945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), вода
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вода
Спрос на бутилированную воду без примесей увеличился в Подмосковье на 31,4%

Спрос на бутилированную воду без примесей вырос в Подмосковье на 31,4% в июле

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЦех розлива воды
Цех розлива воды - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Цех розлива воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Подмосковье спрос на бутилированную питьевую воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов в июле вырос на 31,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За полгода предприятия области выпустили более 1,8 миллиона полулитровых бутылок чистой и минеральной воды.
В пресс-службе отметили, что министерство поддерживает производителей, которые обеспечивает рынок бутилированной водой.
Ранее в ведомстве указывали, что в Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов.
Опята - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье
Вчера, 17:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Вода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала