В Молдавии обвинили власти в дискриминации избирателей в ПМР

В Молдавии обвинили власти в дискриминации избирателей в ПМР - РИА Новости, 20.08.2025

В Молдавии обвинили власти в дискриминации избирателей в ПМР

Активист молдавского оппозиционного политблока "Победа" Иван Стамов заявил на митинге в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, что власти Молдавии ограничивают

2025-08-20T13:03:00+03:00

2025-08-20T13:03:00+03:00

2025-08-20T13:04:00+03:00

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Активист молдавского оппозиционного политблока "Победа" Иван Стамов заявил на митинге в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, что власти Молдавии ограничивают избирательные права жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на предстоящих парламентских выборах. В среду сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО в Кишиневе, где содержится глава автономии, а также активисты политсилы Светлена Попан, Ирина и Илья Вальчук. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число до 10. "Жители Приднестровья имеют право получить доступ к голосованию 28 сентября так же, как его имеем мы. Но, к нашему глубокому сожалению, в этом праве их открыто ограничивает власть", - заявил Стамов, критикуя решение об ограничении количества избирательных участков для жителей левобережья Днестра. Представитель политблока провел сравнение с зарубежными избирательными участками, отметив несправедливость в подходе властей. "Значит, в Италии можно открыть 70 избирательных участков, а здесь в 50 километрах за Днестром нельзя", - подчеркнул он. По словам Стамова, подобные действия свидетельствуют о разделении граждан на категории в зависимости от их политических предпочтений. Активист обвинил власти в том, что они делят людей на тех, кто их поддерживает, и тех, кто готов голосовать против них. Стамов призвал к продолжению протестов и активному участию в парламентских выборах 28 сентября. "Ни в коем случае не останавливаться, мы будем протестовать и бороться", - заявил политик. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

2025

Новости

