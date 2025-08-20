https://ria.ru/20250820/vlasti-2036444658.html

Власти США проверят соцсети мигрантов на наличие антиамериканских взглядов

Власти США проверят соцсети мигрантов на наличие антиамериканских взглядов - РИА Новости, 20.08.2025

Власти США проверят соцсети мигрантов на наличие антиамериканских взглядов

Власти США намерены тщательно проверять соцсети иммигрантов на предмет наличия у них "антиамериканских идеологий" при принятии решения о предоставлении им визы... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T09:37:00+03:00

2025-08-20T09:37:00+03:00

2025-08-20T09:37:00+03:00

в мире

сша

америка

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти США намерены тщательно проверять соцсети иммигрантов на предмет наличия у них "антиамериканских идеологий" при принятии решения о предоставлении им визы или грин-карты, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на обновленное руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). По данным газеты, USCIS во вторник заявила, что ее сотрудники должны уделять большое внимание признакам того, что иммигрант "имеет какое-либо отношение к антиамериканским или террористическим организациям" при рассмотрении заявлений на ВНЖ, предоставление виз и разрешений на работу. При этом в обновленном руководстве служба указывает на положение иммиграционного законодательства времен холодной войны, которое запрещает иммигрантам становиться гражданами США, если они являются членами коммунистических или анархистских организаций. Однако в документе не уточняется, какие именно высказывания власти будут классифицировать как "антиамериканские". В министерстве внутренней безопасности страны заявили, что больше не будут закрывать глаза на тех, кто хочет жить и работать в США, при этом критикуют политику страны. "Если вы ненавидите Америку, не пытайтесь жить в Америке. Все очень просто", - приводит издание слова представителя министерства. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, дональд трамп