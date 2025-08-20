Власти США проверят соцсети мигрантов на наличие антиамериканских взглядов
WSJ: власти США проверят соцсети мигрантов на наличие антиамериканских идеологий
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти США намерены тщательно проверять соцсети иммигрантов на предмет наличия у них "антиамериканских идеологий" при принятии решения о предоставлении им визы или грин-карты, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на обновленное руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).
По данным газеты, USCIS во вторник заявила, что ее сотрудники должны уделять большое внимание признакам того, что иммигрант "имеет какое-либо отношение к антиамериканским или террористическим организациям" при рассмотрении заявлений на ВНЖ, предоставление виз и разрешений на работу.
При этом в обновленном руководстве служба указывает на положение иммиграционного законодательства времен холодной войны, которое запрещает иммигрантам становиться гражданами США, если они являются членами коммунистических или анархистских организаций. Однако в документе не уточняется, какие именно высказывания власти будут классифицировать как "антиамериканские".
В министерстве внутренней безопасности страны заявили, что больше не будут закрывать глаза на тех, кто хочет жить и работать в США, при этом критикуют политику страны.
"Если вы ненавидите Америку, не пытайтесь жить в Америке. Все очень просто", - приводит издание слова представителя министерства.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.