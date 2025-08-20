Рейтинг@Mail.ru
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ
04:36 20.08.2025
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ - РИА Новости, 20.08.2025
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ
Число экспрессов из Владивостока в аэропорт Владивостока увеличат до 10 пар ежедневно в преддверии проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
владивосток
москва
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Число экспрессов из Владивостока в аэропорт Владивостока увеличат до 10 пар ежедневно в преддверии проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает перевозчик "Экспресс Приморья". "В преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, на популярном направлении "Владивосток - Аэропорт Кневичи" будет увеличено количество экспрессов. С 30 августа по 8 сентября вместо нынешних восьми пар поездов ежедневно будут курсировать десять пар скорых электропоездов", - говорится в сообщении. Рейсы добавят в часы пик. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что увеличит частоту рейсов между Москвой и Владивостоком для обеспечения пассажиропотока во время ВЭФ, в период проведения форума в расписание будет добавлено девять дополнительных рейсов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
владивосток
москва
владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Москва, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ

Во Владивостоке в преддверии ВЭФ увеличат число аэроэкспрессов до десяти пар

Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Число экспрессов из Владивостока в аэропорт Владивостока увеличат до 10 пар ежедневно в преддверии проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает перевозчик "Экспресс Приморья".
"В преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, на популярном направлении "Владивосток - Аэропорт Кневичи" будет увеличено количество экспрессов. С 30 августа по 8 сентября вместо нынешних восьми пар поездов ежедневно будут курсировать десять пар скорых электропоездов", - говорится в сообщении.
Рейсы добавят в часы пик.
Ранее "Аэрофлот" сообщил, что увеличит частоту рейсов между Москвой и Владивостоком для обеспечения пассажиропотока во время ВЭФ, в период проведения форума в расписание будет добавлено девять дополнительных рейсов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
ВладивостокМоскваАэрофлотДальневосточный федеральный университет
 
 
