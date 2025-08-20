https://ria.ru/20250820/vladivostok-2036421606.html

Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Число экспрессов из Владивостока в аэропорт Владивостока увеличат до 10 пар ежедневно в преддверии проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает перевозчик "Экспресс Приморья". "В преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, на популярном направлении "Владивосток - Аэропорт Кневичи" будет увеличено количество экспрессов. С 30 августа по 8 сентября вместо нынешних восьми пар поездов ежедневно будут курсировать десять пар скорых электропоездов", - говорится в сообщении. Рейсы добавят в часы пик. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что увеличит частоту рейсов между Москвой и Владивостоком для обеспечения пассажиропотока во время ВЭФ, в период проведения форума в расписание будет добавлено девять дополнительных рейсов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

