Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже - РИА Новости, 20.08.2025
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье 276 УК РФ "Шпионаж", следует из Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье 276 УК РФ "Шпионаж", следует из Уголовного кодекса РФ. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал материал на продление фигуранту срока содержания под стражей. Судебное заседание назначено на 25 августа. Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошлого года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье 276 УК РФ "Шпионаж", следует из Уголовного кодекса РФ.
Лефортовский суд Москвы
зарегистрировал материал на продление фигуранту срока содержания под стражей. Судебное заседание назначено на 25 августа.
Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошлого года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного.
Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России
также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.