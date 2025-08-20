Рейтинг@Mail.ru
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
23:40 20.08.2025
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже - РИА Новости, 20.08.2025
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье 276 УК РФ "Шпионаж", следует из Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье 276 УК РФ "Шпионаж", следует из Уголовного кодекса РФ. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал материал на продление фигуранту срока содержания под стражей. Судебное заседание назначено на 25 августа. Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошлого года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
россия, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже

Собиравшему военные сведения французу Винатье грозит до 20 лет колонии

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЛоран Винатье*
Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Лоран Винатье*. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье 276 УК РФ "Шпионаж", следует из Уголовного кодекса РФ.
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал материал на продление фигуранту срока содержания под стражей. Судебное заседание назначено на 25 августа.
Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым
14 октября 2024, 22:36
Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошлого года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного.
Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*
24 февраля, 13:02
 
