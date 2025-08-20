https://ria.ru/20250820/vengriya-2036440367.html

Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником

Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником - РИА Новости, 20.08.2025

Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении руководству Венгрии с национальным праздником заявил, что Минск ценит дружественные отношения двух стран РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T09:10:00+03:00

2025-08-20T09:10:00+03:00

2025-08-20T09:10:00+03:00

в мире

венгрия

белоруссия

тамаш шуйок

минск

виктор орбан

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении руководству Венгрии с национальным праздником заявил, что Минск ценит дружественные отношения двух стран и отметил стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока, премьер-министра Виктора Орбана и всех граждан этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. В поздравлении президенту Венгрии. Белорусский президент отметил, что народы двух стран объединяет общность подходов к суверенитету и независимости вместе с заботливым отношением к национальной идентичности, духовному наследию и традициям своих государств. "Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Белорусский лидер уверен, что Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности, роли международного права и устойчивой стратегической стабильности", - сообщила пресс-служба. "Надеюсь, что сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем развиваться на основе прагматизма, взаимной поддержки и доверия", - добавил Лукашенко. В поздравлении премьер-министру Венгрии Президент Беларуси отметил, что День Святого Иштвана воплощает глубокие корни венгерской государственности, духовное единство народа и его историческую мудрость, которая на протяжении столетий помогает стране двигаться путем независимого развития. "Минск ценит дружественные и прагматичные отношения с Будапештом. Мы поддерживаем каналы коммуникации и продолжаем взаимополезное сотрудничество ради роста благосостояния наших граждан. Уверен, что результативный диалог на официальном уровне, доброжелательные связи между белорусами и венграми будут и впредь способствовать расширению двустороннего взаимодействия, в том числе в отраслях атомной энергетики, сельского хозяйства, культуры и спорта, а также на площадках международных организаций", - сообщил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036347575.html

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036036334.html

венгрия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, белоруссия, тамаш шуйок, минск, виктор орбан, александр лукашенко