Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы - РИА Новости, 20.08.2025
11:11 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ural-2036460773.html
На Урале задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы
2025-08-20T11:11:00+03:00
2025-08-20T11:11:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Житель Каменска-Уральского Свердловской области обвиняется в убийстве своей сожительницы, тело которой спрятал в погребе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, фигурант – Максим Попов, весной 2024 года он и его сожительница устроились на работу сторожами в коллективный сад, с ними заключили трудовой договор, выделили дом для проживания. "Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и Максим. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию, как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице Максима", – рассказали в инстанции. Мужчина был задержан, ему уже предъявлено обвинение. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона, Попову, помимо убийства, вменяют еще и кражу. "Телефон ее и одежду украл", – сказала собеседница агентства. Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела, обвиняемому продлили арест до 30 января 2026 года. Вину он не признает.
https://ria.ru/20250819/kemerovo-2036236450.html
каменск-уральский
свердловская область
происшествия, каменск-уральский, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Житель Каменска-Уральского Свердловской области обвиняется в убийстве своей сожительницы, тело которой спрятал в погребе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, фигурант – Максим Попов, весной 2024 года он и его сожительница устроились на работу сторожами в коллективный сад, с ними заключили трудовой договор, выделили дом для проживания.
"Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и Максим. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию, как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице Максима", – рассказали в инстанции.
Мужчина был задержан, ему уже предъявлено обвинение. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона, Попову, помимо убийства, вменяют еще и кражу. "Телефон ее и одежду украл", – сказала собеседница агентства.
Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела, обвиняемому продлили арест до 30 января 2026 года. Вину он не признает.
Жителя Кемерова обвинили в убийстве двух женщин
Вчера, 10:14
Жителя Кемерово обвинили в убийстве двух женщин
