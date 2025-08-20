https://ria.ru/20250820/ural-2036460773.html
На Урале задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Житель Каменска-Уральского Свердловской области обвиняется в убийстве своей сожительницы, тело которой спрятал в погребе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, фигурант – Максим Попов, весной 2024 года он и его сожительница устроились на работу сторожами в коллективный сад, с ними заключили трудовой договор, выделили дом для проживания. "Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и Максим. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию, как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице Максима", – рассказали в инстанции. Мужчина был задержан, ему уже предъявлено обвинение. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона, Попову, помимо убийства, вменяют еще и кражу. "Телефон ее и одежду украл", – сказала собеседница агентства. Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела, обвиняемому продлили арест до 30 января 2026 года. Вину он не признает.
